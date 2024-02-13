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Главный диетолог СамГМУ рассказала о вреде продуктов быстрого питания

13 февраля 2024 20:14
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Нарушение обмена веществ, развитие заболеваний сердца почек, ЖКТ.

Все хорошо знают, что фаст-фуд вреден. Чем он опасен и к каким заболеваниям может привести рассказывает главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:

"Большинство блюд быстрого питания содержат много вредных жиров, соли и калорий. При этом слишком мало - питательных веществ, витаминов и пищевых волокон, необходимых организму.

Обед в сети быстрого питания, состоящий из салата, бутерброда, лимонада и порции картофеля фри содержит около 1600 килокалорий. Для современного малоподвижного человека это может составлять практически суточную норму калорий.

Также быстрая еда насыщена быстрыми углеводами и бедна клетчаткой, которая сохраняет чувство сытости. Поэтому после такого обеда голод снова даст о себе знать буквально через пару часов.

Быстрое питание рано или поздно, как и любое несбалансированное, приводит:

к нарушениям обмена веществ
избыточное содержание жиров - к заболеваниям сердца
слишком большое содержание соли – к заболеванием почек
 еда в сухомятку, а также употребление сладких газированных напитков во время еды - к заболеваниям ЖКТ
избыток калорий в рационе - к появлению лишних килограммов.

Привычный фаст-фуд не только слишком калорийный, но и слишком жирный, слишком сладкий и слишком соленый. Однако от чувства голода в течение всего дня не спасает и полезных веществ организму не поставляет.

Такие регулярные обеды могут привести не только к лишним килограммам, но и к болезням".

 

 

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Нарушение обмена веществ, развитие заболеваний сердца почек, ЖКТ.
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