Главный диетолог СамГМУ рассказала о вреде продуктов быстрого питания

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Все хорошо знают, что фаст-фуд вреден. Чем он опасен и к каким заболеваниям может привести рассказывает главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



"Большинство блюд быстрого питания содержат много вредных жиров, соли и калорий. При этом слишком мало - питательных веществ, витаминов и пищевых волокон, необходимых организму.



Обед в сети быстрого питания, состоящий из салата, бутерброда, лимонада и порции картофеля фри содержит около 1600 килокалорий. Для современного малоподвижного человека это может составлять практически суточную норму калорий.



Также быстрая еда насыщена быстрыми углеводами и бедна клетчаткой, которая сохраняет чувство сытости. Поэтому после такого обеда голод снова даст о себе знать буквально через пару часов.



Быстрое питание рано или поздно, как и любое несбалансированное, приводит:

к нарушениям обмена веществ

избыточное содержание жиров - к заболеваниям сердца

слишком большое содержание соли – к заболеванием почек

еда в сухомятку, а также употребление сладких газированных напитков во время еды - к заболеваниям ЖКТ

избыток калорий в рационе - к появлению лишних килограммов.



Привычный фаст-фуд не только слишком калорийный, но и слишком жирный, слишком сладкий и слишком соленый. Однако от чувства голода в течение всего дня не спасает и полезных веществ организму не поставляет.



Такие регулярные обеды могут привести не только к лишним килограммам, но и к болезням".