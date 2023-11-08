Главный детский фтизиатр региона: "Забота о здоровье детей начинается с заботы о здоровье их взрослого окружения"

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Главный внештатный специалист детский фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова Лада Барышникова:



"Туберкулез – инфекционное заболевание, имеющее значительные отличия от других инфекционных болезней. В связи с этим туберкулез входит в перечни социально значимых и опасных для окружающих заболеваний.

В нашей стране выстроена надежная система противотуберкулезных мероприятий, определенных нормативной базой. Главным в этой системе является обеспечение приоритета профилактики туберкулеза у детского населения.



Профилактические противотуберкулезные мероприятия проводятся по трем основным направлениям.



Первым направлением является вакцинация новорожденных детей против туберкулеза на этапе роддома. Дети, не получившие прививку по тем или иным причинам в роддоме, проходят вакцинацию в поликлинике. Внедрение вакцинации БЦЖ привело к революции в области детского туберкулеза. Он перешел из тяжелых смертельных форм - туберкулезный менингит, генерализованный туберкулез - в малые ограниченные формы заболевания, имеющие благоприятный прогноз не только для жизни маленького пациента, но и для полноценного клинического излечения. Если в довакцинальную эпоху туберкулезный менингит составлял ежегодно тысячи случаев по всей стране и десятки в субъектах, то теперь – это не более 10 случаев в год в России.



Вторым важным направлением является санитарная профилактика. Это комплекс противоэпидемических мер в очаге туберкулезной инфекции. Это направление работы складывается из своевременного первичного обследования очага, изоляции больного заразной формой туберкулеза, определения круга контактных лиц с их полноценным диспансерным наблюдением и проведения текущей и заключительной дезинфекции.



И третье очень важное направление – профилактические осмотры на туберкулез детского и подросткового населения методом иммунодиагностики. Это кожные пробы на туберкулезную инфекцию – проба Манту у детей до 7 лет и проба с диаскинтестом с 8 до 17 лет включительно. Ежегодное обследование позволяет своевременно зарегистрировать момент контакта ребенка с возбудителем туберкулеза – микобактерией туберкулеза – когда инфекция в организм попала, но заболевание еще не успело развиться. Этот период для ребенка представляется наиболее значимым, так как профилактическое диспансерное наблюдение у врача-фтизиатра в это время с выполнением комплекса профилактических мероприятий, подобранных индивидуально врачом для каждого конкретного ребенка, является определяющим в предупреждении новых случаев туберкулеза у детей.



Регулярные профилактические осмотры на туберкулез при помощи флюорографии всего взрослого окружения ребенка – самая надежная мера профилактики туберкулеза у детей и подростков.

Забота о здоровье детей начинается с заботы о здоровье их взрослого окружения.

Проходите плановые профилактические осмотры и диспансеризацию и будьте здоровы!"

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