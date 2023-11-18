Глава Минздрава назвал 5 факторов, сокращающих жизнь человека

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал пять факторов риска, которые влияют на продолжительность жизни: курение, алкоголь, лишний вес, употребление большого количества сахара и соли.

По словам главы Минздрава, если нивелировать эти факторы, то продолжительность жизни увеличивается в среднем на 19%.

"Эти цифры показывают, что здоровый образ жизни реально помогает жить дольше и иметь более длительный промежуток времени без каких-либо заболеваний", – сказал он на открытии Всероссийского образовательного форума волонтеров-медиков "Поколение ЗОЖ" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Мурашко пояснил, что алкоголь сильно влияет на печень, поджелудочную железу и ментальное здоровье, а из-за ожирения развивается сахарный диабет, артериальная гипертония, повышается риск злокачественных новообразований, возникают бесплодие и гормональные нарушения, пишет Смотрим.