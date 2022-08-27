Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области 27 августа выявлено 1 113 новых случаев коронавируса:
- 606 в г. Самара
- 142 в г. Тольятти
- 46 в г. Кинель
- 36 в Волжском районе
- 30 в г. Сызрань
- 22 в г. Отрадный
- 21 в г.Новокуйбышевск
- 19 в г. Похвистнево
- 16 в Нефтегорском районе
- 15 в Большеглушицком районе
- 15 в Кинельском районе
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Ставропольском районе
- 12 в г.Жигулевск
- 11 в Похвистневском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Исаклинском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Красноярском районе
- 6 в Приволжском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Клявлинском районе
108 человек госпитализированы.
Фото: ru.freepik.com