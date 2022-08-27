Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

136

В Самарской области 27 августа выявлено 1 113 новых случаев коронавируса:

- 606 в г. Самара

- 142 в г. Тольятти

- 46 в г. Кинель

- 36 в Волжском районе

- 30 в г. Сызрань

- 22 в г. Отрадный

- 21 в г.Новокуйбышевск

- 19 в г. Похвистнево

- 16 в Нефтегорском районе

- 15 в Большеглушицком районе

- 15 в Кинельском районе

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Ставропольском районе

- 12 в г.Жигулевск

- 11 в Похвистневском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 8 в Исаклинском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Красноярском районе

- 6 в Приволжском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Клявлинском районе

108 человек госпитализированы.

Фото: ru.freepik.com