Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

98

19 августа в Самарской области подтверждено 608 новых случаев COVID-19:

- 263 в г. Самара

- 155 в г. Тольятти

- 20 в Волжском районе

- 20 в г. Сызрань

- 15 в Ставропольском районе

- 15 в г. Кинель

- 13 в Безенчукском районе

- 13 в Кинельском районе

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Красноярском районе

- 10 в г. Отрадный

- 9 в Большечерниговском районе

- 6 в Нефтегорском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Борском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Красноармейском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Чапаевск

Госпитализированы 63 человека.