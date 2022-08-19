Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

19 августа в Самарской области подтверждено 608 новых случаев COVID-19:
- 263 в г. Самара
- 155 в г. Тольятти
- 20 в Волжском районе
- 20 в г. Сызрань
- 15 в Ставропольском районе
- 15 в г. Кинель
- 13 в Безенчукском районе
- 13 в Кинельском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Красноярском районе
- 10 в г. Отрадный
- 9 в Большечерниговском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Борском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Красноармейском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Чапаевск
Госпитализированы 63 человека.