Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках визита в Хворостянский район Марина Шумская посетила детское поликлиническое отделение центральной районной больницы.
Марина Шумская ознакомилась с ходом ремонта в подразделениях Приволжской и Хворостянской ЦРБ
Сейчас жителей микрорайона обслуживает поликлиническое отделение, которое занимает первый этаж жилого дома.
В  микрорайоне Крутые Ключи возводится модульное здание поликлиники № 1
Интерес туристов к Самарской с каждым годом увеличивается. Об этом свидетельствуют и данные национального туристического рейтинга.
За полгода в Самарской области отдохнули 1,2 млн туристов
Особняк Павла Шихобалова, представителя одной из крупнейших в Самаре династии купцов и меценатов, построен в 1905 году.
Дмитрий Азаров поручил ускорить завершение реставрации здания усадьбы Шихобалова в Самаре
В Самаре за сутки заболели 263 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Представительницы Самарской области завоевали две медали.
В Краснодарском крае завершились XII Открытий чемпионат России по кабельному вейкборду
Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены правила выдачи таких лицензий в упрощенном порядке.
С 2023 года тренеры, работающие в спортивных школах, получат статус педагогов
Жители улицы Емельяновской в Сызрани пожаловались в соцсетях на яму в районе Промышленного рынка.
Система «Инцидент Менеджмент» помогла сызранцам пройти «коммунальный квест»
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.96
-0.8
EUR 60.9
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Бело-сине-красные сердца»: Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям в День Государственного флага РФ
Для болельщиков подготовили развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Факел"
«РКС-Самара»: начался сезон арбузов и огурцов в канализации
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

19 августа 2022 13:46
98
В Самаре за сутки заболели 263 человека.

19 августа в Самарской области подтверждено 608 новых случаев COVID-19:

- 263 в г. Самара
- 155 в г. Тольятти
- 20 в Волжском районе
- 20 в г. Сызрань
- 15 в Ставропольском районе
- 15 в г. Кинель
- 13 в Безенчукском районе
- 13 в Кинельском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Красноярском районе
- 10 в г. Отрадный
- 9 в Большечерниговском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Борском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Красноармейском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Чапаевск

Госпитализированы 63 человека.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В рамках визита в Хворостянский район Марина Шумская посетила детское поликлиническое отделение центральной районной больницы.
19 августа 2022  14:42
Марина Шумская ознакомилась с ходом ремонта в подразделениях Приволжской и Хворостянской ЦРБ
40
Сейчас жителей микрорайона обслуживает поликлиническое отделение, которое занимает первый этаж жилого дома.
19 августа 2022  14:26
В  микрорайоне Крутые Ключи возводится модульное здание поликлиники № 1
55
В Самаре за сутки заболели 263 человека.
19 августа 2022  13:46
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
98
Делегация ознакомились с организацией медицинской помощи пациентам с нарушением мозгового кровообращения.
19 августа 2022  09:21
Невролог Минздрава РФ Николай Шамалов с экспертами посетил Самарскую область с рабочим визитом
199
И о том, что помогает этот риск снизить.
18 августа 2022  17:28
Кардиолог Сергей Бойцов рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей после COVID-19
511
Врачи эффективно применяют в работе возможности новой медтехники. В этом году на аппарате выполнено более 1300 исследований.
18 августа 2022  15:35
Современное оборудование помогает специалистам Нефтегорской ЦРБ выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях
502
Женщина случайно проглотила ее во время шитья.
18 августа 2022  14:27
В Московской области врачи извлекли булавку из желудка 30-летней женщины
452
В Самаре за сутки заболели 258 человек.
18 августа 2022  13:45
В регионе за сутки подтверждено 592 новых случая COVID-19
505
Избыточное употребление пива неизбежно отражается на гормональном статусе мужчин и женщин.
17 августа 2022  18:09
Врач-психиатр-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о вреде пива
757
В Самаре за сутки заболели 225 человек.
17 августа 2022  17:47
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
643
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10689
Весь список
В центре внимания
Обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
18 августа 2022  16:16
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
403
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
970
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
5506
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1243
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
1104
Весь список