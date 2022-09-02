Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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2 сентября в регионе подтверждено за сутки 1579 случаев COVID-19:

- 756 в г. Самара

- 382 в г. Тольятти

- 50 в г. Сызрань

- 49 в Волжском районе

- 37 в г.Новокуйбышевск

- 29 в г. Похвистнево

- 24 в г. Жигулевск

- 24 в Ставропольском районе

- 23 в г. Кинель

- 23 в Похвистневском районе

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 21 в Нефтегорском районе

- 13 в Хворостянском районе

- 12 в Большеглушицком районе

- 12 в Сергиевском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 8 в Богатовском районе

- 8 в Елховском районе

- 8 в Приволжском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Исаклинском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Кинельском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Камышлинском районе

За сутки госпитализировано 108 пациентов.



1278 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 301 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 410 808 случаев коронавируса.

Скончались 7 962 человека (нарастающим итогом), в том числе 1 за сутки.

Фото: ru.freepik.com