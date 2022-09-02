Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Строгино".
Молодежка "Крыльев Советов" сыграла вничью с "Пари НН" - 2:2
Объявлен оранжевый уровень опасности.
С 3 по 9 сентября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Самаре за сутки заболели 756 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
По скорректированным схемам будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.
В Самаре в День города будет ограничено движение транспорта 
В России стартовал новый этап программы кешбэка, и жители страны с удвоенной силой ищут маршруты для путешествий.
Этнотуры по России с тревел-шоу «Национальность.ru»
По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города.
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
Процесс переноса коммуникаций не менее важен, чем непосредственно строительство метро, чтобы сохранить инфраструктуру в районе.
Метро «Театральная»: в Самаре продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций
Зачастую в исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы по решению судов попадают люди, не имеющие даже среднего образования.
В образовательных учреждениях УФСИН СО начался новый учебный год
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
0
EUR 60.28
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
«Zа Россию!» – жёны военнослужащих из Самарской области организовали в Самаре уникальную фотовыставку
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

2 сентября 2022 18:29
91
В Самаре за сутки заболели 756 человек.

2 сентября в регионе подтверждено за сутки 1579 случаев COVID-19:  

- 756 в г. Самара 
- 382 в г. Тольятти 
- 50 в г. Сызрань 
- 49 в Волжском районе 
- 37 в г.Новокуйбышевск 
- 29 в г. Похвистнево 
- 24 в г. Жигулевск 
- 24 в Ставропольском районе 
- 23 в г. Кинель 
- 23 в Похвистневском районе 
- 21 в Кинель-Черкасском районе 
- 21 в Нефтегорском районе 
- 13 в Хворостянском районе 
- 12 в Большеглушицком районе 
- 12 в Сергиевском районе 
- 10 в Кошкинском районе 
- 8 в Богатовском районе 
- 8 в Елховском районе 
- 8 в Приволжском районе 
- 7 в г. Чапаевск 
- 6 в Безенчукском районе 
- 6 в Исаклинском районе 
- 6 в Красноармейском районе 
- 5 в Борском районе 
- 5 в Красноярском районе 
- 5 в Шигонском районе 
- 4 в Алексеевском районе 
- 4 в Кинельском районе 
- 3 в г. Октябрьск 
- 3 в Большечерниговском районе 
- 3 в Клявлинском районе 
- 3 в Челно-Вершинском районе 
- 2 в г. Отрадный 
- 2 в Пестравском районе 
- 2 в Сызранском районе 
- 2 в Шенталинском районе 
- 1 в Камышлинском районе 

За сутки госпитализировано  108 пациентов.  
  
1278 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 301 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. 

Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 410 808 случаев коронавируса.  

Скончались 7 962 человека  (нарастающим итогом), в том числе 1 за сутки.

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самаре за сутки заболели 756 человек.
2 сентября 2022  18:29
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
91
В этом году обучение в СамГМУ завершили 538 ординаторов, из них 225 человек прошли обучение по целевому приему для различных организаций и регионов.
2 сентября 2022  15:18
212 выпускников-ординаторов, обучавшихся в рамках целевых договоров, приступят к работе в медучреждениях СО
195
Благодаря новому оборудованию, полученному в рамках нацпроекта «Здравоохранение», расширились  возможности  для раннего выявления рака молочной железы.
1 сентября 2022  22:09
Выявление опухолей на ранних стадиях позволяет самарским онкологам проводить органосохранные операции
932
Армен Бенян проконтролировал ход капитального ремонта в педиатрическом корпусе и ознакомился с работой стационара.
1 сентября 2022  21:19
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медпомощь в обновленной поликлинике
430
На сегодняшний день завершено подключение здания к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения.
1 сентября 2022  20:49
Жители поселка Томылово будут получать медпомощь недалеко от дома — в офисе врача общей практики.
439
В Самаре за сутки заболели 759 человек.
1 сентября 2022  19:02
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
402
В Самаре за сутки заболели 640 человек.
31 августа 2022  21:49
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
572
На днях заместители министра Сергей Вдовенко и Денис Бутолин посетили с рабочими визитами Большеглушицкий, Большечерниговский и Кинельский районы.
31 августа 2022  17:28
Заместители министра проконтролировали обновление медицинских подразделений в муниципальных районах
542
Более 18 тысяч жителей региона, столкнувшиеся с этими заболеваниями, после выписки из стационара бесплатно обеспечиваются лекарствами в течение двух лет.
31 августа 2022  17:15
Жители Кинельского района, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, обеспечиваются лекарствами в рамках нацпроекта
707
Поговорим о том глубоком пагубном воздействии, которое оказывает на растущий организм употребление спиртных напитков.
30 августа 2022  20:53
Специалист минздрава СО: токсическое воздействие алкоголя сказывается прежде всего на деятельности нервной системы подростка
655
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
11087
Весь список
В центре внимания
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
251
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
552
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
509
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
383
Новые дороги, школы и поликлиники. 
31 августа 2022  18:42
Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка
1144
Весь список