Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

2 сентября в регионе подтверждено за сутки 1579 случаев COVID-19:
- 756 в г. Самара
- 382 в г. Тольятти
- 50 в г. Сызрань
- 49 в Волжском районе
- 37 в г.Новокуйбышевск
- 29 в г. Похвистнево
- 24 в г. Жигулевск
- 24 в Ставропольском районе
- 23 в г. Кинель
- 23 в Похвистневском районе
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в Нефтегорском районе
- 13 в Хворостянском районе
- 12 в Большеглушицком районе
- 12 в Сергиевском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 8 в Богатовском районе
- 8 в Елховском районе
- 8 в Приволжском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Исаклинском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Кинельском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе
За сутки госпитализировано 108 пациентов.
1278 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 301 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 410 808 случаев коронавируса.
Скончались 7 962 человека (нарастающим итогом), в том числе 1 за сутки.
Фото: ru.freepik.com