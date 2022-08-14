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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

14 августа 2022 17:41
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В Самаре за сутки заболели 272 человека.

В Самарской области 14 августа выявлено 511 новых случаев коронавирусной инфекции:

​- 272 в г. Самара

- 71 в г. Тольятти

- 26 в Волжском районе

- 17 в Кинельском районе

- 14 в г.Новокуйбышевск

- 13 в Нефтегорском районе

- 12 в г. Отрадный

- 12 в г. Сызрань

- 11 в Безенчукском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Похвистневском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Приволжском районе

30 человек госпитализированы.

 

Фото:   pxhere

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