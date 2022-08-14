Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 14 августа выявлено 511 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 272 в г. Самара
- 71 в г. Тольятти
- 26 в Волжском районе
- 17 в Кинельском районе
- 14 в г.Новокуйбышевск
- 13 в Нефтегорском районе
- 12 в г. Отрадный
- 12 в г. Сызрань
- 11 в Безенчукском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Приволжском районе
30 человек госпитализированы.
Фото: pxhere