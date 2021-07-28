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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 июля 2021 15:46
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В Самаре заболели 138 человек.

28 июля в регионе подтверждено 370 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 138 в г. Самара
- 48 в г. Тольятти
- 19 в г. Отрадный
- 18 в г. Кинель
- 16 в Хворостянском районе
- 15 в Волжском районе
- 13 в г. Чапаевск
- 11 в Ставропольском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Сызрань
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 5 в Богатовском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе

358 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 74984 случая коронавируса.

Скончались 2600 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 47, 74 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчина 46 лет;
женщина 46 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;
женщины 60, 62, 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчина 48 лет, женщины 73, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 61, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 81,43, по стране - 106,97.

Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,52.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6409, нарастающим итогом 3034675.

Теги: коронавирус новые случаи

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