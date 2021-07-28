Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

91

28 июля в регионе подтверждено 370 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 138 в г. Самара

- 48 в г. Тольятти

- 19 в г. Отрадный

- 18 в г. Кинель

- 16 в Хворостянском районе

- 15 в Волжском районе

- 13 в г. Чапаевск

- 11 в Ставропольском районе

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в г. Жигулевск

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Сызрань

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 5 в Богатовском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

358 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 74984 случая коронавируса.

Скончались 2600 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 47, 74 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчина 46 лет;

женщина 46 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;

женщины 60, 62, 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчина 48 лет, женщины 73, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 61, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 81,43, по стране - 106,97.

Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,52.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6409, нарастающим итогом 3034675.