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Вячеслав Федорищев поздравил работников дорожного хозяйства региона

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Вячеслав Федорищев поздравил работников дорожного хозяйства региона

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Устойчивое развитие Самарской области невозможно без укрепления транспортной инфраструктуры   – строительства дорог, мостов, развязок, своевременного ремонта дорожного полотна. Со всеми этими задачами вы справляетесь качественно и в срок, что способствует обеспечению безопасности, комфорта и благополучия жителей нашего региона. Залогом вашей эффективной работы являются профессионализм и высокая ответственность за результаты своего труда.

Поддержка дорожной отрасли остается одним из приоритетных направлений деятельности регионального Правительства. В Самарской области в этом году в рамках реализуемого по решению Президента страны В.В.Путина национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также Народной программы, комплекса других мероприятий будет приведено в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения.  Кроме того, мы отремонтируем 12 мостов, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Перечень объектов был сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики с учетом обращений жителей региона.

Дорогие друзья! Работник дорожного хозяйства - особая профессия. Там, где дорога, - там развитие, там торговля, там жизнь. Благодарю вас за достигнутые высокие показатели и преданность своему призванию. Спасибо ветеранам отрасли, сохранившим лучшие традиции ударного, самоотверженного труда своих предшественников и передающим свой опыт молодежи. Самая искренняя признательность специалистам, помогающим восстанавливать транспортную инфраструктуру Донбасса.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов в реализации всех планов!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

 

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