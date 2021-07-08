Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 июля в регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 102 в г. Самара
- 24 в г. Тольятти
- 18 в Волжском районе
- 12 в г. Сызрань
- 8 в Нефтегорском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Кинель
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск
213 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69 188 случаев коронавируса.
Скончались 2 368 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 40, 56, 63, 67, 70, 72 лет, две женщины 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек
мужчина 48 лет, страдавший инфекционным заболеванием
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 74,16, по стране – 96,42.
Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,47.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8131, нарастающим итогом 2874302.
Фото: pixabay