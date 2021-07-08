Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 июля в регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 102 в г. Самара

- 24 в г. Тольятти

- 18 в Волжском районе

- 12 в г. Сызрань

- 8 в Нефтегорском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в г. Отрадный

- 5 в г. Кинель

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Октябрьск

213 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69 188 случаев коронавируса.



Скончались 2 368 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 40, 56, 63, 67, 70, 72 лет, две женщины 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек

мужчина 48 лет, страдавший инфекционным заболеванием

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 74,16, по стране – 96,42.

Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,47.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8131, нарастающим итогом 2874302.

Фото: pixabay