Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Совместно будем искать пути решения этого вопроса."
Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию с домом 147 по улице Куйбышева
СберБанк фиксирует всплеск интереса россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости, который только нарастает в период пандемии и вынужденной самоизоляции.
СберБанк: Объём выдачи ипотеки вырос более чем в 2 раза в I полугодии 
"Мы будем настаивать на максимальной цифре вакцинации сотрудников".
Армен Бенян назвал условие введения обязательной вакцинации в регионе
"Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира", — отметили синоптики.
Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары
Так, 65 браков зарегистрировали в Самаре, свыше 40 – в Тольятти.
В День семьи, любви и верности 135 пар губернии сыграли свадьбы
Работами охвачен уже 21 объект.
Ремонтные работы по перекладке теплотрасс в Самаре продолжаются   
Герои ее картин — заморские и российские города, цветы и дети, которых она наделяет своей особой душевной вибрацией. 
Самарский областной художественный музей: выставка Натальи Шепелевой «Я иду искать…»
Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать.
В День семьи, любви и верности Дмитрий Азаров поздравил супругов Шаповаловых с бриллиантовой свадьбой
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.2
1.14
EUR 88.78
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 июля 2021 14:19
159
В Самаре заболели 102 человека.

8 июля в регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 102 в г. Самара
- 24 в г. Тольятти
- 18 в Волжском районе
- 12 в г. Сызрань
- 8 в Нефтегорском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Кинель
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск

213 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 69 188 случаев коронавируса.

Скончались 2 368 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 40, 56, 63, 67, 70, 72 лет, две женщины 61 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек
мужчина 48 лет, страдавший инфекционным заболеванием

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 74,16, по стране – 96,42.

Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,47.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8131, нарастающим итогом 2874302.

 

Фото:   pixabay

Теги: коронавирус новые случи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В первую очередь это касается пожилых пациентов с коронавирусом.
08 июля 2021, 14:07
Проценко: осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для пациентов с коронавирусом     
В первую очередь это касается пожилых пациентов с коронавирусом. Здравоохранение
157
Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса
08 июля 2021, 11:40
Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса
Чаще всего, обращаясь с таким вопросом, пациенты спрашивают о возможных медицинских противопоказаниях для проведения вакцинации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
312
В Самаре 79 заболевших.
07 июля 2021, 14:17
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре 79 заболевших. Здравоохранение
577
Здравоохранение
8 июля 2021  16:11
Армен Бенян назвал условие введения обязательной вакцинации в регионе
56
В Самаре заболели 102 человека.
8 июля 2021  14:19
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
159
В первую очередь это касается пожилых пациентов с коронавирусом.
8 июля 2021  14:07
Проценко: осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для пациентов с коронавирусом     
159
Профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста является стратегической задачей для обеспечения здорового старения.
7 июля 2021  20:14
В Самаре обсудили меры по улучшению качества жизни старшего поколения
589
Министр здравоохранения СО обратился к жителям региона.
7 июля 2021  14:23
Армен Бенян: "Дефицита вакцины в области нет"
532
В Самаре 79 заболевших.
7 июля 2021  14:17
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
577
Целевое обучение по программам специалитета организуется для территорий, где обеспеченность населения врачами ниже, чем в среднем по Самарской области.
6 июля 2021  16:43
В Самарской области увеличено количество целевых мест в медвузах для подготовки молодых врачей
596
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
6 июля 2021  11:53
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
593
По словам врача, в большинстве случае головная боль при коронавирусе умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней, она ощущается с обеих сторон головы.
5 июля 2021  22:43
Врач рассказал об отличиях обычной головной боли от «короновирусной» 
753
Медик подчеркнул, что иммунизация работает лишь в том случае, когда привиты не менее 60 % населения. Он уверен, что это единственный способ победить пандемию.
5 июля 2021  21:50
Николай Ренц сравнил коронавирус с рекой, населенной крокодилами
810
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
388
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
208
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
8 июля 2021  12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
182
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
8 июля 2021  12:03
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
261
Сильная жара снова идет в Самарскую область
8 июля 2021  10:17
Сильная жара снова идет в Самарскую область
275
Речь об этом зашла в эфире программы «Главная тема» н телеканале «Самара 24». 
7 июля 2021  23:33
Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 
1433
Весь список