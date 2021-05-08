Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 мая в регионе подтверждено 94 случая новой коронавирусной инфекции:

- 31 в г. Самара

- 17 в г. Тольятти

- 9 в Волжском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Отрадный

85 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62485 случаев коронавируса.



Скончались 1600 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 69, 70, 73, 74 лет, женщины 65, 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 70, 71, 76, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 71 года, женщина 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 44 лет, страдавшая инфекционным заболеванием и заболеванием почек;

женщина 97 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 50,11, по стране - 77,39.

​​Коэффициент летальности в области - 2,56, в стране - 2,32.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5941, нарастающим итогом 2415223.