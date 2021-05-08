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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 мая 2021 14:57
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В Самаре заболел 31 человек.

8 мая в регионе подтверждено 94 случая новой коронавирусной инфекции:

- 31 в г. Самара
- 17 в г. Тольятти
- 9 в Волжском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Отрадный

85 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62485 случаев коронавируса.

Скончались 1600 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 69, 70, 73, 74 лет, женщины 65, 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 70, 71, 76, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 71 года, женщина 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 44 лет, страдавшая инфекционным заболеванием и заболеванием почек;
женщина 97 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 50,11, по стране - 77,39.

​​Коэффициент летальности в области - 2,56, в стране - 2,32.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5941, нарастающим итогом 2415223.

Теги: коронавирус новые случаи

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