Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

3 мая в регионе подтвержден 141 случай новой коронавирусной инфекции:
- 56 в г. Самара
- 14 в Волжском районе
- 8 в г. Сызрань
- 8 в г. Тольятти
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шигонском районе
128 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61964 случая коронавируса.
Скончались 1532 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 73, 89 лет, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 68 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщины 60, 82 лет, мужчина 66 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 71 года, женщина 79 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 47,98, по стране - 76,16.
Коэффициент летальности в области - 2,47, в стране - 2,3.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5475, нарастающим итогом 2389525.