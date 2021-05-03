Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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3 мая в регионе подтвержден 141 случай новой коронавирусной инфекции:

- 56 в г. Самара

- 14 в Волжском районе

- 8 в г. Сызрань

- 8 в г. Тольятти

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шигонском районе

128 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61964 случая коронавируса.



Скончались 1532 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 73, 89 лет, мужчины 65, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 68 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщины 60, 82 лет, мужчина 66 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 71 года, женщина 79 лет;

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 47,98, по стране - 76,16.

​​Коэффициент летальности в области - 2,47, в стране - 2,3.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5475, нарастающим итогом 2389525.