Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

3 августа в регионе подтверждено 465 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 139 в г. Самара
- 131 в г. Тольятти
- 26 в г. Новокуйбышевск
- 23 в г. Сызрань
- 12 в Красноармейском районе
- 12 в г. Кинель
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Большеглушицком районе
- 8 в Хворостянском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Красноярском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в Волжском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в К-Черкасском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Борском районе
442 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 77704 случая коронавируса.
Скончались 2685 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 72 года, женщины 63, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;
женщина 75 лет, мужчина 46 лет;
мужчины 48, 82 лет, женщины 61, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 82 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;
мужчина 67 лет, страдавший заболеванием почек;
мужчина 85 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек;
мужчина 70 лет, женщина 30 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 84,09, по стране - 110,22.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,54.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7626, нарастающим итогом 3088335.