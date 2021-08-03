Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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3 августа в регионе подтверждено 465 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 139 в г. Самара

- 131 в г. Тольятти

- 26 в г. Новокуйбышевск

- 23 в г. Сызрань

- 12 в Красноармейском районе

- 12 в г. Кинель

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Большеглушицком районе

- 8 в Хворостянском районе

- 8 в г. Жигулевск

- 7 в Красноярском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в Волжском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в К-Черкасском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Борском районе

442 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 77704 случая коронавируса.

Скончались 2685 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;

мужчина 72 года, женщины 63, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

женщина 75 лет, мужчина 46 лет;

мужчины 48, 82 лет, женщины 61, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 82 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;

мужчина 67 лет, страдавший заболеванием почек;

мужчина 85 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек;

мужчина 70 лет, женщина 30 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 84,09, по стране - 110,22.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,54.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7626, нарастающим итогом 3088335.