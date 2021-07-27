Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 июля в регионе подтверждено 337 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 127 в г. Самара
- 77 в г. Тольятти
- 16 в г. Кинель
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в Большеглушицком районе
- 6 в г. Октябрьск
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в Волжском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в г. Отрадный
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Шигонском районе
313 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 224 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 74614 случаев коронавируса.
Скончались 2588 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 60, 62, 66, 67, 71, 73 лет, мужчины 63, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 47, 68, 82 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщина 86 лет, мужчины 49, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 81,05, по стране - 106,42.
Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,52.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6732, нарастающим итогом 3028266.