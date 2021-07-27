Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 июля в регионе подтверждено 337 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 127 в г. Самара

- 77 в г. Тольятти

- 16 в г. Кинель

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в Большеглушицком районе

- 6 в г. Октябрьск

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в Волжском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в г. Отрадный

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Шигонском районе

313 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 224 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 74614 случаев коронавируса.

Скончались 2588 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 60, 62, 66, 67, 71, 73 лет, мужчины 63, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 47, 68, 82 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщина 86 лет, мужчины 49, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 81,05, по стране - 106,42.

Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,52.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6732, нарастающим итогом 3028266.