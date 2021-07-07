Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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7 июля в регионе подтверждено 203 случая новой коронавирусной инфекции:

- 79 в г. Самара

- 29 в г. Тольятти

- 11 в г. Отрадный

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Нефтегорском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в г. Кинель

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в г. Сызрань

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Похвистнево

190 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68 961 случаев коронавируса.



Скончались 2 359 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 58, 63, 65, 75, 89 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания

женщины 66, 73, 75, 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 73,88, по стране - 95,92.

Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,46.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7973, нарастающим итогом 2866171