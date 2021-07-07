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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

7 июля 2021 14:17
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В Самаре 79 заболевших.

7 июля в регионе подтверждено 203 случая новой коронавирусной инфекции:

- 79 в г. Самара
- 29 в г. Тольятти
- 11 в г. Отрадный
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Нефтегорском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в г. Кинель
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в г. Сызрань
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Похвистнево

190 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68 961 случаев коронавируса.

Скончались 2 359 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 58, 63, 65, 75, 89 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания
женщины 66, 73, 75, 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 73,88, по стране - 95,92.

Коэффициент летальности в области - 3,42, в стране - 2,46.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7973, нарастающим итогом 2866171

Теги: коронавирус новые случаи

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