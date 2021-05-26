Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 мая в регионе подтверждено 74 случая новой коронавирусной инфекции:
- 22 в г. Самара
- 14 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в г. Жигулевск
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Борском районе
68 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64376 случаев коронавируса.
Скончались 1872 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 46, 60, 66, 69 лет, женщины 48, 59, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 61, 81 года, мужчины 55, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 91 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 58,63, по стране - 81,92.
Коэффициент летальности в области - 2,91, в стране - 2,38.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8220, нарастающим итогом 2545066.