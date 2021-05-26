Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 мая в регионе подтверждено 74 случая новой коронавирусной инфекции:

- 22 в г. Самара

- 14 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в г. Жигулевск

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Борском районе

68 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64376 случаев коронавируса.



Скончались 1872 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 46, 60, 66, 69 лет, женщины 48, 59, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 61, 81 года, мужчины 55, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 91 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 58,63, по стране - 81,92.

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Коэффициент летальности в области - 2,91, в стране - 2,38.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8220, нарастающим итогом 2545066.