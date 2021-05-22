Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 мая в регионе подтверждено 118 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 56 в г. Самара
- 13 в г. Сызрань
- 8 в г. Тольятти
- 6 в г.Новокуйбышевск
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Красноярском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Жигулевск
109 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64036 случаев коронавируса.
Скончались 1812 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 59, 68, 71, 73, 74, 81 года, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 78, 78 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 71, 72 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем , органов дыхания;
женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 85 лет, страдавшая заболеванием почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 56,75, по стране - 80,91.
Коэффициент летальности в области - 2,83, в стране - 2,37.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8012, нарастающим итогом 2513100.