Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 мая в регионе подтверждено 118 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 56 в г. Самара

- 13 в г. Сызрань

- 8 в г. Тольятти

- 6 в г.Новокуйбышевск

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Красноярском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Жигулевск

109 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64036 случаев коронавируса.



Скончались 1812 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 59, 68, 71, 73, 74, 81 года, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 78, 78 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 71, 72 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем , органов дыхания;

женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 85 лет, страдавшая заболеванием почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 56,75, по стране - 80,91.

​​Коэффициент летальности в области - 2,83, в стране - 2,37.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8012, нарастающим итогом 2513100.