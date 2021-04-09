Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 апреля в регионе подтверждено 200 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 73 в г. Самара
- 41 в г. Тольятти
- 20 в г. Чапаевск
- 19 в г. Сызрань
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Волжском районе
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск
189 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57528 случаев коронавируса.
Скончались 1187 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 64, 70, 84 лет, женщины 49, 74, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 62, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 80 лет, страдавшая заболеванием почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 37,18, по стране - 70,03.
Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 2,21.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6537, нарастающим итогом 2226255.