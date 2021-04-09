Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

128

9 апреля в регионе подтверждено 200 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 73 в г. Самара

- 41 в г. Тольятти

- 20 в г. Чапаевск

- 19 в г. Сызрань

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Волжском районе

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Октябрьск

189 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57528 случаев коронавируса.



Скончались 1187 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 64, 70, 84 лет, женщины 49, 74, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 62, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 80 лет, страдавшая заболеванием почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 37,18, по стране - 70,03.

Коэффициент летальности в области - 2,06, в стране - 2,21.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6537, нарастающим итогом 2226255.