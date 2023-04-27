Гастроэнтеролог предостерегла от употребления шашлыка вместе с алкоголем

Я нашел ошибку
Главные новости:
Квитанции с начислениями за апрель уже в печати и в начале мая поступят абонентам «РКС-Самара».
«РКС-Самара» подготовили начисления с учётом отпускного периода
Который в этот раз посвящен Году педагога и наставника.
В Самаре пройдет IV Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»
В рамках ее проведения клиенты, у которых оформлена подписка на электронную квитанцию компании, могут выиграть смартфон.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Офис в кармане»
В Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года».
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»
В соревнованиях приняли участие 37 команд из 15 регионов Российской Федерации.
На Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию второе место заняла команда «Жемчужина»
Игорь Иванов встретился с командой ГУ МВД России Самарской области, занявшей призовые места в спартакиаде.
Начальник ГУ МВД СО наградил спортсменов-полицейских, участников спартакиады, посвященной 100-летию «Динамо»
В Самарской области завершено расследование дела о пожаре на рынке в Кинеле
Завершено расследование дела о пожаре на рынке в Кинеле
в Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
В Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.63
0.08
EUR 90.14
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»
В Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
Работники «Тольяттикаучука» убрали более 30 тонн мусора
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Гастроэнтеролог предостерегла от употребления шашлыка вместе с алкоголем

27 апреля 2023 12:42
162
Гастроэнтеролог предостерегла от употребления шашлыка вместе с алкоголем

Алкоголь оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. А в сочетании с жирным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы, рассказала «Известиям» 27 апреля врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«В идеале отправляться на пикник нужно без спиртного. Этанол влияет на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. Алкоголь выводит воду, а с ней уходят минералы: калий, кальций, магний, цинк. Под действием спиртного хуже всасываются витамины, а «дуэт» жирного мяса и алкоголя повышает риск повреждения поджелудочной железы», — рассказала Кашух.

При этом она подчеркнула, что особенно важно отказаться от спиртного людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительной системы, проблемами с сердцем и сосудами.

Врач также рассказала, что для шашлыка лучше использовать не слишком жирное мясо — говядину или курицу, а также готовить маринад самостоятельно. По ее словам, в промышленном маринаде часто много соли и жира. Кроме того, в магазинах попадается некачественный продукт, который хорошо замаскирован: специи отбивают запах, а уксус скрывает цвет несвежего мяса.

«Мясо нужно готовить до полной готовности, чтобы убить вредные бактерии — кишечную палочку и сальмонеллу. Готовый шашлык равномерно горячий, с прозрачным соком. Разрежьте самую толстую часть куска и убедитесь, что внутри нет розового мяса, особенно в шашлыке из свинины. При этом следите, чтобы мясо не подгорело. Та самая аппетитная хрустящая корочка — концентрат опасных веществ, гетероциклических аминов, которые увеличивают риск развития рака», — подчеркнула Кашух.

Говоря о том, сколько шашлыка можно съедать, она отметила, что за раз рекомендуется съедать не больше одной порции размером с ладонь. При этом, чем мясо жирнее, тем меньше должна быть порция.

«Ешьте медленно, тщательно пережевывая и наслаждаясь каждым кусочком. Между приемами пищи делайте перерывы и прислушивайтесь к своим ощущениям: если уже наелись, не накладывайте в тарелку добавки», — советует гастроэнтеролог.

Также она рекомендовала добавить в список покупок для пикника помидоры, огурцы, сладкий перец, морковь, капусту, лук, зелень. По ее словам, чем больше цветов в овощной тарелке, тем больше полезных веществ она будет содержать. При выборе фруктов стоит отдавать предпочтение сезонным продуктам: апельсинам, яблокам, персикам, абрикосам.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Гастроэнтеролог предостерегла от употребления шашлыка вместе с алкоголем
27 апреля 2023  12:42
Гастроэнтеролог предостерегла от употребления шашлыка вместе с алкоголем
162
ЭКГ: подбор и применение электрокардиографов
27 апреля 2023  08:56
ЭКГ: подбор и применение электрокардиографов
87
Употребление спиртных напитков нарушает структуру сна.
26 апреля 2023  21:37
Самарский врач-психиатр-нарколог: «Алкоголь угнетает нервную систему»
399
В Федерации профсоюзов Самарской области обсудили актуальные вопросы социального партнерства и поддержки молодых специалистов — врачей и средних медицинских работников.
26 апреля 2023  17:32
В Самаре обсудили вопросы социального партнерства и поддержки молодых специалистов
422
 В распоряжении медработников — новый автомобиль на базе «Лада-Гранта», приобретенный благодаря нацпроекту.
26 апреля 2023  15:57
Жители двух сел Исаклинского района получают медпомощь в обновленном офисе врача общей практики
393
Самарские офтальмологи спасли глаз и зрение пациенту после травмы
26 апреля 2023  12:56
Самарские офтальмологи спасли глаз и зрение пациенту после травмы
345
В России не планируют вводить ограничения из-за распространения кори
26 апреля 2023  09:58
В России не планируют вводить ограничения из-за распространения кори
343
Врачи-педиатры напоминают о важности иммунизации от кори.
25 апреля 2023  21:39
Медработники приглашают жителей региона сделать прививки от кори.
522
25 апреля 2023  17:25
Что такое глаукома и как ее лечить?
321
Землю накрыла мощная магнитная буря
24 апреля 2023  09:46
Землю накрыла мощная магнитная буря
524
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
6717
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
18265
Весь список

Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.


Подробнее→
В центре внимания
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
27 апреля 2023  11:06
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
160
в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
27 апреля 2023  10:36
В Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
173
Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне.
26 апреля 2023  18:42
Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь
1351
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
26 апреля 2023  15:18
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
442
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
26 апреля 2023  11:17
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
339
Весь список