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Фонд «Женщины за жизнь»: круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты

30 июля 2024 17:44
97
8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда.

Женщины, которые ждут малыша, могут много нервничать из-за будущих изменений. Фонд «Женщины за жизнь» поддерживает их в непростой период.

8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда. Круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты.

Эксперты помогают беременным женщинам подготовиться к рождению малыша, наладить отношения с партнёром и родственниками, рассказывают о мерах поддержки для родителей, в том числе о положенных выплатах. Позвонить по номеру также могут те, кто уже воспитывает детей.

В фонде есть программа «Здравствуй, мама!», созданная при поддержке нацпроекта «Демография».

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

 

Теги: Медицина Самара

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