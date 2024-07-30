Фонд «Женщины за жизнь»: круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты

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Женщины, которые ждут малыша, могут много нервничать из-за будущих изменений. Фонд «Женщины за жизнь» поддерживает их в непростой период.



8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда. Круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты.



Эксперты помогают беременным женщинам подготовиться к рождению малыша, наладить отношения с партнёром и родственниками, рассказывают о мерах поддержки для родителей, в том числе о положенных выплатах. Позвонить по номеру также могут те, кто уже воспитывает детей.



В фонде есть программа «Здравствуй, мама!», созданная при поддержке нацпроекта «Демография».

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов