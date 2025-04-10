"Фестиваля здоровья": свыше 900 жителей региона бесплатно прошли обследования и получили консультации профильных специалистов

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На территории ТЦ «МЕГА Самара» состоялся «Фестиваль здоровья», направленный на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний. Мероприятие было приурочено ко Всемирному Дню здоровья и организовано специалистами Самарского областного клинического онкологического диспансера в рамках социального партнёрства совместно с торговым центром и ещё 8 медучреждениями, среди которых Самарская областная клиническая станция переливания крови, областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, центр здоровья Самарской городской поликлиники №1 и др.

В рамках "Фестиваля здоровья" свыше 900 жителей региона бесплатно прошли обследования, а также получили консультации профильных специалистов.

55 участников прошли осмотр на выявление злокачественных новообразований наружных локализаций – кожи и молочных желез. По итогам были выявлены 3 случая новообразования кожи, 2 — злокачественного новообразования молочной и щитовидной желез.

56 участников получили консультацию врача-дерматовенеролога

87 посетителей акции прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

46 человек получили консультацию врача-отоларинголога, а 94 проверили зрение

209 посетителей прошли ультразвуковые исследования молочной и щитовидной желез

около 60 человек сдали донорскую кровь и её компоненты.

Специалисты городской поликлиники №1 выполнили ряд диагностических обследований, включая экспресс-анализ крови на глюкозу, регистрацию ЭКГ, после чего участники получили консультацию врача-терапевта. Кроме того, в ходе фестиваля проводились экспресс-тесты крови на гепатит В и С.

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского онкологического диспансера Ирина Окунева отметила, что мероприятия такого формата помогают жителям осознать, как важно заботиться о своем здоровье и вовремя проходить обследования.

«Именно профилактические обследования помогают предотвратить или выявить заболевания на начальных этапах. Важно помнить: сохранить свое здоровье помогут ежемесячные самостоятельные осмотры и поддержание здорового образа жизни. Медицинские организации необходимо посещать ежегодно в рамках профилактического осмотра и диспансеризации», - напомнила Ирина Валерьевна.

Особое внимание было уделено помощи другим — Служба крови Самарской области организовала прием доноров. За три часа работы было собрано 26 литров крови, которая после тщательного лабораторного обследования будет передана в больницы Самарской области для оказания помощи пациентам.

«Увидел объявление об акции в социальных сетях и решил с коллегами принять участие, чтобы помочь людям. Для меня– это уже четвертая донация. Я считаю, необходимо своевременно узнавать о состоянии своего здоровья и вести активный образ жизни», - поделился впечатлениями участник акции, участковый уполномоченный отдела полиции по Красноглинскому району Виталий Лукин.

Напомним, сохранение населения, укрепление здоровья и улучшение благополучия людей являются ключевыми задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Фестиваль стал важным шагом в продвижении идеи профилактики заболеваний и напомнил участникам, как важно заботиться о своем здоровье и проходить регулярные обследования.

Фото: минздрав СО