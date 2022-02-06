Фастфуд и сладости мешают выздоровлению от коронавируса

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Прием фастфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом "омикрон", в то время как свежие овощи, ягоды и зелень способствуют излечению. Об этом рассказал РИА "Новости" кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков. Он отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу.

К провоспалительным продуктам также относится все жареное – худший вариант – во фритюре, красное мясо в большом количестве. Самый безопасный способ приготовления такого мяса – варка или тушение, но допустимо и качественное приготовление на мангале.То же самое касается и овощей на гриле.