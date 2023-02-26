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Ежегодно более 60 тысяч женщин региона обращаются к гинекологам для восстановления репродуктивного здоровья

26 февраля 2023 15:42
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Почти каждая вторая женщина после ЭКО получает долгожданную беременность.

Ежегодно более 60 тысяч женщин Самарской области обращаются к гинекологам с целью проверки либо восстановления репродуктивного здоровья.

При наличии показаний лечение пар с бесплодием проводится методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в частности, ЭКО, включённого в систему обязательного медицинского страхования. С 2008 года за счёт государственной поддержки проведено лечение почти 21 тысячи пар Самарской области.

 «Более 5 тысяч пар с бесплодием нуждаются в медицинской помощи, половина из них в лечении методами вспомогательных репродуктивных технологий. В 2022 году лечение методами ВРТ за счет средств ОМС проведено 2439 парам. Результативность высокая - практически каждая вторая женщина после ЭКО получает долгожданную беременность. Это – один из лучших мировых показателей. За весь период государственной финансовой поддержки лечения пар с бесплодием методами ВРТ с 2008 года в Самарской области родилось 7694 ребёнка», - отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Валерьевна Моисеева.

В регионе уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи, повышения рождаемости. В рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова реализуются мероприятия по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий и качества оказания медицинской помощи, оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, внедрению новейших методов диагностики и лечения бесплодия.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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