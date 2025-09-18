Я нашел ошибку
Главные новости:
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
В Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
Через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Европейские ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней

18 сентября 2025 09:19
188
Европейские ученые создали искусственный интеллект, который способен предсказывать появление болезней за много лет до их непосредственного возникновения. Как следует из исследования, разработка специалистов основывается на личной истории болезни человека.

Исследование ученых было опубликовано в научном журнале Nature. В работе принимали участие специалисты из Германии, Великобритании, Дании и Швейцарии.

"Здесь мы модифицируем структуру GPT (генеративного предобученного трансформера) под моделирование развития <​​​...> человеческих заболеваний. (ИИ-модель – ред.) Delphi-2M предсказывает вероятность появления более тысячи болезней в зависимости от истории болезни каждого отдельного человека с точностью, сравнимой с существующими моделями, сосредоточенными на одном заболевании", — говорится в исследовании.

Генеративная природа Delphi-2M, как объясняется в публикации, также обеспечивает отбор искусственных вариантов предполагаемого состояния здоровья человека в будущем, "предоставляя информативную оценку возможного бремени болезней на период до 20 лет".

Ученые, как следует из материала, тренируют ИИ-модель на данных 400 тысяч участников проекта UK Biobank. Кроме того, в тренировке Delphi-2M также используют данные 1,9 миллиона датчан, следует из публикации.

Модели GPT, по-видимому, хорошо подходят для задач, которые связаны с прогнозированием и генерацией в области здравоохранения, считают ученые. Такие модели, по их предположению, могут быть применены для баз данных в масштабах государства, пишет Смотрим. 

Здравоохранение
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
18 сентября 2025  12:10
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
76
в селе Боровка откроется фельдшерско-акушерский пункт
18 сентября 2025  10:53
В селе Боровка откроется фельдшерско-акушерский пункт
119
Самарский регион - один из лидеров развития детской кардиохирургии
18 сентября 2025  10:48
Самарский регион - один из лидеров развития детской кардиохирургии
127
18 сентября 2025  09:19
Европейские ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней
188
В 2025 году тема дня:
17 сентября 2025  15:50
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
441
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
17 сентября 2025  12:46
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
352
На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.
16 сентября 2025  23:22
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
654
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
16 сентября 2025  20:25
17 сентября жителей региона приглашают пройти вакцинацию на стадионе «Солидарность Самара Арена»
577
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
16 сентября 2025  16:34
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
516
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
16 сентября 2025  16:20
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
576
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15182
Весь список
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
621
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
319
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
967
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
411
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
550
Весь список