европейские ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней

Европейские ученые создали искусственный интеллект, который способен предсказывать появление болезней за много лет до их непосредственного возникновения. Как следует из исследования, разработка специалистов основывается на личной истории болезни человека.

Исследование ученых было опубликовано в научном журнале Nature. В работе принимали участие специалисты из Германии, Великобритании, Дании и Швейцарии.

"Здесь мы модифицируем структуру GPT (генеративного предобученного трансформера) под моделирование развития <​​​...> человеческих заболеваний. (ИИ-модель – ред.) Delphi-2M предсказывает вероятность появления более тысячи болезней в зависимости от истории болезни каждого отдельного человека с точностью, сравнимой с существующими моделями, сосредоточенными на одном заболевании", — говорится в исследовании.

Генеративная природа Delphi-2M, как объясняется в публикации, также обеспечивает отбор искусственных вариантов предполагаемого состояния здоровья человека в будущем, "предоставляя информативную оценку возможного бремени болезней на период до 20 лет".

Ученые, как следует из материала, тренируют ИИ-модель на данных 400 тысяч участников проекта UK Biobank. Кроме того, в тренировке Delphi-2M также используют данные 1,9 миллиона датчан, следует из публикации.

Модели GPT, по-видимому, хорошо подходят для задач, которые связаны с прогнозированием и генерацией в области здравоохранения, считают ученые. Такие модели, по их предположению, могут быть применены для баз данных в масштабах государства, пишет Смотрим.