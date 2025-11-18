Я нашел ошибку
Главные новости:
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"

18 ноября 2025 17:06
164
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач-аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Фарид Закиров:

 "Антибактериальные препараты — ключевые инструменты в лечении бактериальных инфекций у детей. Однако их бесконтрольное применение сопровождается значительными рисками для здоровья ребёнка и формирования устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.

Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача?

 Антибиотики эффективны исключительно при бактериальных инфекциях. Вирусные заболевания, такие как ОРВИ, грипп и другие, не требуют антибактериальной терапии. Самостоятельное применение препарата приводит к лекарственной нагрузке, отсутствию эффекта и возможному ухудшению состояния ребёнка.

 Использование антибактериальных средств сопряжено с риском побочных реакций. У детей наиболее часто наблюдаются аллергические проявления,токсическое воздействие на печень и почки. Оценить необходимость назначения антибиотика, выбрать препарат и рассчитать дозировку может только врач, учитывая возраст, массу тела, сопутствующие заболевания и предполагаемый возбудитель инфекции.

 Формирование устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам.

Антибиотики необходимо принимать строго в соответствии с назначением специалиста. Необходимо соблюдать рекомендованную дозировку, кратность приёма и длительность курса. Преждевременное прекращение лечения даже при улучшении состояния повышает риск рецидива инфекции и формирования устойчивых микроорганизмов.

В отдельных случаях врач назначает пробиотики для профилактики нарушений кишечной микрофлоры. После завершения курса антибиотиков может потребоваться повторное обследование для оценки эффективности лечения.

Самолечение недопустимо и представляет опасность для ребёнка, повышая риск развития осложнений и способствуя распространению устойчивых форм бактерий".

 

Фото:  минздрав СО

Медицина Самара

