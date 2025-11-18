Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"

164

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач-аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Фарид Закиров:



"Антибактериальные препараты — ключевые инструменты в лечении бактериальных инфекций у детей. Однако их бесконтрольное применение сопровождается значительными рисками для здоровья ребёнка и формирования устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.



Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача?



Антибиотики эффективны исключительно при бактериальных инфекциях. Вирусные заболевания, такие как ОРВИ, грипп и другие, не требуют антибактериальной терапии. Самостоятельное применение препарата приводит к лекарственной нагрузке, отсутствию эффекта и возможному ухудшению состояния ребёнка.



Использование антибактериальных средств сопряжено с риском побочных реакций. У детей наиболее часто наблюдаются аллергические проявления,токсическое воздействие на печень и почки. Оценить необходимость назначения антибиотика, выбрать препарат и рассчитать дозировку может только врач, учитывая возраст, массу тела, сопутствующие заболевания и предполагаемый возбудитель инфекции.



Формирование устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам.



Антибиотики необходимо принимать строго в соответствии с назначением специалиста. Необходимо соблюдать рекомендованную дозировку, кратность приёма и длительность курса. Преждевременное прекращение лечения даже при улучшении состояния повышает риск рецидива инфекции и формирования устойчивых микроорганизмов.



В отдельных случаях врач назначает пробиотики для профилактики нарушений кишечной микрофлоры. После завершения курса антибиотиков может потребоваться повторное обследование для оценки эффективности лечения.



Самолечение недопустимо и представляет опасность для ребёнка, повышая риск развития осложнений и способствуя распространению устойчивых форм бактерий".

