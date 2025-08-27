Я нашел ошибку
Главные новости:
По решению главы региона будет подготовлена новая концепция организации уличного освещения, а в 4 городах планируется реализовать пилотный проект «Чистое небо».
Вячеслав Федорищев провел совещание по модернизации уличного освещения в губерниии
На мероприятии присутствовали родители подростков, которые поддерживали своих детей в этот важный день.
В Клявлинском районе полицейские и активисты «Движение Первых» вручили подросткам их первые паспорта
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С.
28 августа в регионе местами кратковременный дождь, до +23°С
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
27 августа 2025 15:23
Гиподинамия — состояние, которое называют одной из десяти ведущих причин смертности в мире. Это не просто систематическое отсутствие занятий физкультурой, а системный сбой, вызванный критическим недостатком движения. Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма.

Первым и главным ударом гиподинамии подвергается сердечно-сосудистая система.
Без регулярной нагрузки сердечная мышца слабеет, снижается тонус сосудов и объем крови, перекачиваемой за одно сокращение. Это ведет к учащенному пульсу в состоянии покоя, повышению артериального давления и, как следствие, к огромным рискам развития гипертонии, атеросклероза и инфарктов. Кровь застаивается в нижних конечностях, что может спровоцировать варикозное расширение вен и образование тромбов.

Не менее разрушительные последствия ждут опорно-двигательный аппарат.
Мышцы, лишенные нагрузки, быстро атрофируются, теряя силу и объем. Снижается плотность костной ткани, делая скелет хрупким и повышая риск остеопороза и переломов. Суставы, для здоровья которых необходимо регулярное движение и питание синовиальной жидкостью, становятся тугоподвижными и болезненными. Формируется порочный круг: из-за слабости мышц и болей в суставах двигаться становится все труднее, что усугубляет состояние.

Метаболизм замедляется катастрофически.
Организм начинает тратить меньше энергии, что при прежнем рационе неминуемо ведет к набору лишнего веса и ожирению. Нарушается чувствительность клеток к инсулину, драматически повышая риск развития сахарного диабета 2-го типа.

Страдает и пищеварение. Ведь ослабление мышц брюшного пресса вызывает снижение моторики кишечника и как следствие могут возникнуть хронические запоры.

Но гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
Снижается кровоснабжение мозга, что ухудшает когнитивные функции: память, концентрацию и скорость мышления. Повышается уровень стресса, тревожности и риски развития депрессии, поскольку падает выработка эндорфинов — «гормонов радости», которые естественным образом производятся во время физической активности. Нарушается и сон, который становится поверхностным и не приносит полноценного отдыха.

Ежедневная умеренная активность — обязательное условие для поддержания физического и ментального здоровья. Простая 30-минутная прогулка, подъем по лестнице вместо лифта или короткая разминка в течение дня могут стать тем мощным буфером, который защитит от разрушительных последствий гиподинамии и сохранит качество жизни на долгие годы".

 

