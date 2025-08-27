125

Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"



Гиподинамия — состояние, которое называют одной из десяти ведущих причин смертности в мире. Это не просто систематическое отсутствие занятий физкультурой, а системный сбой, вызванный критическим недостатком движения. Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма.



Первым и главным ударом гиподинамии подвергается сердечно-сосудистая система.

Без регулярной нагрузки сердечная мышца слабеет, снижается тонус сосудов и объем крови, перекачиваемой за одно сокращение. Это ведет к учащенному пульсу в состоянии покоя, повышению артериального давления и, как следствие, к огромным рискам развития гипертонии, атеросклероза и инфарктов. Кровь застаивается в нижних конечностях, что может спровоцировать варикозное расширение вен и образование тромбов.



Не менее разрушительные последствия ждут опорно-двигательный аппарат.

Мышцы, лишенные нагрузки, быстро атрофируются, теряя силу и объем. Снижается плотность костной ткани, делая скелет хрупким и повышая риск остеопороза и переломов. Суставы, для здоровья которых необходимо регулярное движение и питание синовиальной жидкостью, становятся тугоподвижными и болезненными. Формируется порочный круг: из-за слабости мышц и болей в суставах двигаться становится все труднее, что усугубляет состояние.



Метаболизм замедляется катастрофически.

Организм начинает тратить меньше энергии, что при прежнем рационе неминуемо ведет к набору лишнего веса и ожирению. Нарушается чувствительность клеток к инсулину, драматически повышая риск развития сахарного диабета 2-го типа.



Страдает и пищеварение. Ведь ослабление мышц брюшного пресса вызывает снижение моторики кишечника и как следствие могут возникнуть хронические запоры.



Но гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.

Снижается кровоснабжение мозга, что ухудшает когнитивные функции: память, концентрацию и скорость мышления. Повышается уровень стресса, тревожности и риски развития депрессии, поскольку падает выработка эндорфинов — «гормонов радости», которые естественным образом производятся во время физической активности. Нарушается и сон, который становится поверхностным и не приносит полноценного отдыха.



Ежедневная умеренная активность — обязательное условие для поддержания физического и ментального здоровья. Простая 30-минутная прогулка, подъем по лестнице вместо лифта или короткая разминка в течение дня могут стать тем мощным буфером, который защитит от разрушительных последствий гиподинамии и сохранит качество жизни на долгие годы".

Фото: минздрав СО