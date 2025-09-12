Я нашел ошибку
Главные новости:
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»

12 сентября 2025 17:39
140
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

 «Мигрень может длиться от 4 часов до 3 суток и характеризуется сильной пульсирующей односторонней головной болью, что ухудшает общее состояние человека. Помимо наследственности, среди основных причин, провоцирующих возникновение мигрени, — переутомление, стресс, неправильное питание и распорядок дня.

Если боль имеет распирающий характер, то требуется консультация врача-невролога. Специалист даст необходимые рекомендации на основе исследований. Чаще всего при хронической головной боли необходимо проводить специфическую терапию. Например, в комплексной терапии при хронической головной боли помогает санаторно-курортное лечение. Многие пациенты отмечают улучшение после курса общего медицинского массажа, грязевых и минеральных ванн, гидротерапии и других процедур.

Даже при отсутствии показаний необходимо пройти диспансеризацию. Регулярные осмотры помогают выявить проблемы на стадии, когда они еще не проявились симптомами и легче поддаются коррекции. Она проводится в несколько этапов и охватывает весь спектр заболеваний, которые помогают выявить болезни, сопровождающиеся головной болью.

При выраженном болевом синдроме необходимо обратиться к специалисту".

12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

Новости по теме
Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.
11 сентября 2025, 18:11
Трезвость – безопасность за рулем и защита от рака: в Самаре прошла профилактическая акция
Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака. Здравоохранение
459
Скрининг включен в программу диспансеризации.
10 сентября 2025, 21:54
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
Скрининг включен в программу диспансеризации. Здравоохранение
648
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025, 15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
5 критических признаков алкогольной зависимости. Здравоохранение
670
Здравоохранение
12 сентября 2025  17:39
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
140
Новое оборудование позволяет жителям Чапаевска проходить качественное обследование, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации, не выезжая за пределы города.
12 сентября 2025  16:38
Порядка 400 исследований уже провели на новом эндоскопическом оборудовании в Чапаевской больнице
173
Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.
11 сентября 2025  18:11
Трезвость – безопасность за рулем и защита от рака: в Самаре прошла профилактическая акция
461
После прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.
11 сентября 2025  14:56
В селе Несмеяновка Алексеевского района возведён современный ФАП
328
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
11 сентября 2025  14:48
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
455
Скрининг включен в программу диспансеризации.
10 сентября 2025  21:54
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
651
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025  15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
675
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
10 сентября 2025  15:11
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
594
В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей
10 сентября 2025  09:36
В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей
387
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества.
9 сентября 2025  15:37
«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог
623
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15171
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
208
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
253
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
297
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
249
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
460
Весь список