Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



«Мигрень может длиться от 4 часов до 3 суток и характеризуется сильной пульсирующей односторонней головной болью, что ухудшает общее состояние человека. Помимо наследственности, среди основных причин, провоцирующих возникновение мигрени, — переутомление, стресс, неправильное питание и распорядок дня.



Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.



Если боль имеет распирающий характер, то требуется консультация врача-невролога. Специалист даст необходимые рекомендации на основе исследований. Чаще всего при хронической головной боли необходимо проводить специфическую терапию. Например, в комплексной терапии при хронической головной боли помогает санаторно-курортное лечение. Многие пациенты отмечают улучшение после курса общего медицинского массажа, грязевых и минеральных ванн, гидротерапии и других процедур.



Даже при отсутствии показаний необходимо пройти диспансеризацию. Регулярные осмотры помогают выявить проблемы на стадии, когда они еще не проявились симптомами и легче поддаются коррекции. Она проводится в несколько этапов и охватывает весь спектр заболеваний, которые помогают выявить болезни, сопровождающиеся головной болью.



При выраженном болевом синдроме необходимо обратиться к специалисту".



12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью.

Фото: freepik.com