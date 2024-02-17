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Эксперт рассказал об опасности фольги и пластиковых контейнеров для здоровья

17 февраля 2024 18:20
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Алюминий, который содержится в фольге и некоторых видах зубной пасты, имеет свойство накапливаться в организме и оказывать на него негативное воздействие.

Алюминий, который содержится в фольге и некоторых видах зубной пасты, имеет свойство накапливаться в организме и оказывать на него негативное воздействие. Об этом 17 февраля в беседе с RT рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков, пишут "Известия".

Он добавил, что речь также идет и про пластиковые контейнеры, поэтому рекомендуется использовать эти вещи нерегулярно.

«Соли тяжелых металлов, алюминий и пластик могут попадать в организм и оказывать токсическое воздействие. Эффект от этих веществ будет не быстрым, они накапливаются постепенно на протяжении длительного времени. Однако в итоге могут повысить риск возникновения [болезни] Альцгеймера, негативно сказаться на функциях репродуктивной, эндокринной и нервной систем, а также на работе сосудов», — объяснил эксперт.

Кандидат медицинских наук также рассказал, что пластик разделяют на безопасный и содержащий бисфенол. Последний неприемлем для контакта с человеческим организмом.

Следовательно, при выборе пластиковых контейнеров для бытового использования необходимо обращать внимание на те, которые не содержат в своем составе бисфенол.

«Алюминий имеет доказанную связь с увеличением риска возникновения [болезни] Альцгеймера. Конечно, это не единственная и безусловная причина развития заболевания, однако он может усиливать другие факторы, провоцирующие болезнь», — добавил эксперт.

Он отметил, что соли алюминия можно обнаружить не только в фольге или пищевых контейнерах, но и в зубных пастах и дезодорантах. Однако Чудаков обратил внимание на то, что в косметических средствах чаще всего используется безопасная доза, хотя даже при этом злоупотреблять такими продуктами не стоит.

Применение алюминиевой фольги тоже лучше свести к минимуму, то есть не использовать при запекании блюд в духовке и не хранить продукты, обернув их в фольгу, резюмировал врач.

 

Фото:   pxhere.com

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