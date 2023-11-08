Я нашел ошибку
Главные новости:
По мотивам философской фантастической повести братьев Стругацких.
Сотая премьера тольяттинского театра «Дилижанса»: спектакль «Пикник на обочине»
Каждый день выполняется в среднем 700 анализов, вода исследуется по физико-химическим, микробиологическим, бактериологическим и другим показателям.
Лаборатории «РКС-Самара» обновляют оборудование для более точных исследований воды
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.
10 ноября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Активные граждане, видя малейшие недочеты, спешат сообщить о проблеме, и сотрудники ЦУР направляют обращения в работу ответственным службам.
В Самаре на территории школ закрыли люк и отремонтировали светофор после сигналов из ЦУР
Регулярные профилактические осмотры на туберкулез при помощи флюорографии всего взрослого окружения ребенка – самая надежная мера профилактики туберкулеза у детей и подростков.
Главный детский фтизиатр региона: "Забота о здоровье детей начинается с заботы о здоровье их взрослого окружения"
Операция помогает предоставить постоянный сосудистый доступ для проведения гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью.
Кардиохирурги из Сызрани начали выполнять новую операцию
Продукты на основе нагревания табака и электронные сигареты также негативно влияют на здоровье.
Эксперт: Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака
С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 500 тысяч человек.
Заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное» продлена до 18 декабря
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
-0.62
EUR 98.79
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт: Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака

8 ноября 2023 15:19
125
Продукты на основе нагревания табака и электронные сигареты также негативно влияют на здоровье.

В Самарской области ежегодно регистрируется более 1000 новых случаев рака легкого. Основная причина развития заболевания – курение.

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова:

"По статистике курильщики, которые потребляют более одной пачки сигарет в день, заболевают раком легкого в 20 раз чаще, чем некурящие.

У мужчин рак лёгкого встречается в 8 раз чаще, чем у женщин.

Употребление табака является одним из факторов, который можно устранить. Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака. Продукты на основе нагревания табака и электронные сигареты также негативно влияют на здоровье.

Для профилактики рака легкого важно:
- отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения
- проходить ежегодное флюорографическое обследование и профилактический осмотр
- проводить своевременное лечение воспалительных заболеваний органов дыхания
- использовать во время работы с вредными химическими веществами средства индивидуальной защиты (респираторы, маски)
- вести активный и здоровый образ жизни - правильно питаться и быть физически активным.

Симптомы, при которых нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью:
- беспричинный кашель, приступообразный, изнуряющий, не зависящий от физической нагрузки, иногда с - мокротой или с примесью крови, длительностью более двух месяцев
-  одышка, чувство нехватки воздуха
-  болевые ощущения в груди, которые беспокоят постоянно или зависят от дыхания и физического напряжения, чаще всего они расположены на стороне пораженного легкого
- длительная субфебрильная температура (до 38 °С)
- немотивированная усталость.

Чем раньше выявлено заболевание и начато лечение, тем выше шанс на сохранение жизни"

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Перенесенная пневмония серьезно влияет на состояние организма".
07 ноября 2023, 18:25
Главный пульмонолог региона рассказал о лечении и профилактике пневмонии   
"Перенесенная пневмония серьезно влияет на состояние организма". Здравоохранение
372
Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам.
03 ноября 2023, 17:55
Армен Бенян: 35 % населения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению,... Здравоохранение
832
Чтобы защититься от коронавируса, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания.
02 ноября 2023, 15:08
Врач-инфекционист Клиник СамГМУ: о необходимости вакцинации от гриппа и COVID-19 для групп риска
Чтобы защититься от коронавируса, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания. Здравоохранение
737
Здравоохранение
Регулярные профилактические осмотры на туберкулез при помощи флюорографии всего взрослого окружения ребенка – самая надежная мера профилактики туберкулеза у детей и подростков.
8 ноября 2023  15:33
Главный детский фтизиатр региона: "Забота о здоровье детей начинается с заботы о здоровье их взрослого окружения"
141
Операция помогает предоставить постоянный сосудистый доступ для проведения гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью.
8 ноября 2023  15:26
Кардиохирурги из Сызрани начали выполнять новую операцию
100
Продукты на основе нагревания табака и электронные сигареты также негативно влияют на здоровье.
8 ноября 2023  15:19
Эксперт: Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака
125
россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы
8 ноября 2023  13:04
Россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы
179
7 ноября 2023  18:25
Главный пульмонолог региона рассказал о лечении и профилактике пневмонии   
373
Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в Сергиевском районе
7 ноября 2023  13:19
Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в Сергиевском районе
375
Длительный стресс подавляет активность иммунных клеток и повышает заболеваемость инфекциями.
5 ноября 2023  15:55
Эксперт: "Для здоровья необходимы хорошее физическое развитие и спокойное психическое состояние" 
803
Консультации получили свыше 70 жителей.
4 ноября 2023  15:07
Забота рядом»: врачи мобильной бригады проконсультировали жителей Чапаевска
856
Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам.
3 ноября 2023  17:55
Армен Бенян: 35 % населения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
833
Травматологи больницы имени Семашко освоили новый метод лечения
3 ноября 2023  13:33
Травматологи больницы имени Семашко освоили новый метод лечения
665
Весь список
В центре внимания
На сцене САТОБ  прозвучали классические русские и зарубежные произведения, а также произведения современных композиторов.
7 ноября 2023  21:36
7 ноября для самарцев выступил Центральный военный оркестр Минобороны РФ
446
Лев Семенович Онуфриев – один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов Самарской области.
7 ноября 2023  20:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем
543
Дмитрий Азаров и Дмитрий Крутой обсудили возможность открытия в Самаре отделения посольства Республики Беларусь. 
7 ноября 2023  18:58
В Самаре 7 ноября Губернатор Дмитрий Азаров и Посол Республики Беларусь в РФ обсудили перспективы сотрудничества
1081
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
872
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
840
Весь список