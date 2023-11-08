Эксперт: Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака

В Самарской области ежегодно регистрируется более 1000 новых случаев рака легкого. Основная причина развития заболевания – курение.
Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова:
"По статистике курильщики, которые потребляют более одной пачки сигарет в день, заболевают раком легкого в 20 раз чаще, чем некурящие.
У мужчин рак лёгкого встречается в 8 раз чаще, чем у женщин.
Употребление табака является одним из факторов, который можно устранить. Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака. Продукты на основе нагревания табака и электронные сигареты также негативно влияют на здоровье.
Для профилактики рака легкого важно:
- отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения
- проходить ежегодное флюорографическое обследование и профилактический осмотр
- проводить своевременное лечение воспалительных заболеваний органов дыхания
- использовать во время работы с вредными химическими веществами средства индивидуальной защиты (респираторы, маски)
- вести активный и здоровый образ жизни - правильно питаться и быть физически активным.
Симптомы, при которых нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью:
- беспричинный кашель, приступообразный, изнуряющий, не зависящий от физической нагрузки, иногда с - мокротой или с примесью крови, длительностью более двух месяцев
- одышка, чувство нехватки воздуха
- болевые ощущения в груди, которые беспокоят постоянно или зависят от дыхания и физического напряжения, чаще всего они расположены на стороне пораженного легкого
- длительная субфебрильная температура (до 38 °С)
- немотивированная усталость.
Чем раньше выявлено заболевание и начато лечение, тем выше шанс на сохранение жизни"
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