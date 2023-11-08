Эксперт: Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака

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В Самарской области ежегодно регистрируется более 1000 новых случаев рака легкого. Основная причина развития заболевания – курение.



Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова:



"По статистике курильщики, которые потребляют более одной пачки сигарет в день, заболевают раком легкого в 20 раз чаще, чем некурящие.



У мужчин рак лёгкого встречается в 8 раз чаще, чем у женщин.



Употребление табака является одним из факторов, который можно устранить. Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака. Продукты на основе нагревания табака и электронные сигареты также негативно влияют на здоровье.



Для профилактики рака легкого важно:

- отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения

- проходить ежегодное флюорографическое обследование и профилактический осмотр

- проводить своевременное лечение воспалительных заболеваний органов дыхания

- использовать во время работы с вредными химическими веществами средства индивидуальной защиты (респираторы, маски)

- вести активный и здоровый образ жизни - правильно питаться и быть физически активным.



Симптомы, при которых нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью:

- беспричинный кашель, приступообразный, изнуряющий, не зависящий от физической нагрузки, иногда с - мокротой или с примесью крови, длительностью более двух месяцев

- одышка, чувство нехватки воздуха

- болевые ощущения в груди, которые беспокоят постоянно или зависят от дыхания и физического напряжения, чаще всего они расположены на стороне пораженного легкого

- длительная субфебрильная температура (до 38 °С)

- немотивированная усталость.



Чем раньше выявлено заболевание и начато лечение, тем выше шанс на сохранение жизни"

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