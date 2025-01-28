Эксперт: "Использование электронных сигарет или аромаингаляторов опасно для здоровья и может привести к серьёзным заболеваниям"

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Врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории Алексей Фролов:



"Курение и потребление электронных сигарет особенно вредно для детского и подросткового организма. Дело в том, что у детей не до конца развиты органы и системы, а компоненты табачного дыма/аэрозолей электронных сигарет могут задержать или навсегда остановить этот рост. Пагубная привычка замедляет развитие легких, влияет на когнитивные функции и приводит к необратимым изменениям в нервной системе.



Электронные устройства испаряют специальную жидкость, позволяя человеку вдыхать образовавшийся пар. Анализ состава выделяемого аэрозоля показывает, что вред электронных сигарет для здоровья сильно недооценивают. Вещества, которые образуются при курении пагубно влияют на организм.



Чем опасны электронные сигареты для организма?



Токсичными веществами в составе. В составе жидкостей для курения есть пропиленгликоль, глицерин, ароматические добавки, а также чаще всего добавляется никотин, которого в разы больше, чем в обычной сигарете.

При курении выделяется около 31 вредного вещества из этих ароматизирующих жидкостей.



Никотиновой зависимостью. Вейпы провоцируют привыкание за счет психологической ассоциации между процессом парения и расслаблением.



Рисками для сердца и сосудов. Пар от электронных сигарет содержит микрочастицы, которые проникают в кровоток, увеличивая вероятность:

повышенного артериального давления

спазмов сосудов, что со временем приводит к инфаркту или инсульту

дисфункции эндотелия, важного компонента сердечно-сосудистой системы.



На данный момент набирают особую популярность новые средства, которыми также пользуются дети и подростки. Аромаингаляторы — это компактные устройства, позволяющие вдыхать смеси эфирных масел или других ароматических веществ.



Для детей и подростков аромаингаляторы несут особенные риски:



Респираторные осложнения. У молодых людей с незрелой дыхательной системой или хроническими заболеваниями вдыхание эфирных масел может вызвать бронхоспазмы или отеки дыхательных путей.



Аллергические реакции. Особенно опасны синтетические компоненты, которые могут вызывать раздражение слизистых оболочек или провоцировать аллергические реакции.



Психологическую зависимость. Регулярное использование аромаингаляторов формирует ассоциацию с расслаблением или концентрацией. Это может привести к психологической зависимости и замене более здоровых способов снятия стресса, таких как спорт или медитация.



Не обманывайте себя альтернативой «безобидного» курения. Только полный отказ от него поможет сохранить самое дорогое, что есть у человека – здоровье".

Фото: минздрав СО