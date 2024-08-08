Эксперт: "Атеросклероз развивается из-за неправильного питания, образа жизни и генетической предрасположенности"

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Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения №24 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Елизавета Бекетова:



"Основной метод профилактики сосудистой катастрофы - контроль артериального давления. Регулярное повышение артериального давления и гипертонические кризы приводят к повышению риска инсульта.



У здорового человека, если он не имеет никакой сопутствующей патологии, 120 и 80 мм рт ст – это целевые значения его артериального давления. Если фиксируется повышение этих цифр, нужно обратиться к врачу для обследования.



Атеросклероз также может привести к инсульту. Это поражение стенки артерий и более мелких сосудов артериол. Во внутренней стенке откладываются холестериновые бляшки, которые с возрастом могут увеличиваться в своих размерах и перекрывать тем самым просвет в сосуды. Когда бляшка увеличена, она становится неровная и рыхлая, может изъязвляться, на ней "наседают" тромбоциты, что приводит к тромбообразованию. Этот тромб от атеросклеротической бляшки может оторваться и вызвать сосудистую катастрофу.



Атеросклероз развивается из-за неправильного питания, генетической предрасположенности к повышенному уровню холестерина и образованию атеросклеротических бляшек. Это всегда совокупность факторов – питание, образ жизни и генетическая предрасположенность.



Особенности питания современного человека – это в том числе потребление большого количества продуктов животного происхождения. В связи с этим с возрастом развиваются проблемы липидного обмена и повышается холестерин. Для предупреждения проблем со здоровьем необходимо регулярно проходить диспансеризацию, контролировать биохимические показатели, липидный спектр. При наличии изменения в показателях врач назначает диету или специальные препараты для контроля показателей холестерина.



При выявлении атеросклероза и других серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы надо понимать, что потребуется постоянный контроль всех показателей и строгое соблюдение рекомендаций врача. Не стоит думать, что «я сейчас пропил таблетки, и всё встанет на свои места», так не бывает. Профилактика сосудистых катастроф – это пожизненный процесс, все показатели должны быть на постоянном контроле, а образ жизни - здоровым, включая рациональное питание, умеренную физическую активность и отказ от всех вредных привычек".

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