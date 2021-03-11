Единый call-центр начал работу в областном кардиодиспансере 

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С 1 марта начал работу единый call-центр Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, телефон службы — 8 (846)379-24-42.

До 35000 звонков в месяц – такова мощность нового подразделения областного кардиодиспансера.

Операторы call-центра не только ведут предварительную запись на консультации и исследования, но и проводят мониторинг состояния пациентов после оказания высокотехнологичной медицинской помощи спустя 6 и 12 месяцев с целью выявления возникших в ходе реабилитации проблем и на предмет удовлетворённости оказанной медицинской услугой. В среднем, в месяц проводится 300 таких звонков.

При необходимости также проводится перезапись пациентов на предварительно согласованные даты. Осуществляются консультации по телефону по всем интересующим вопросам (адрес кардиоцентра и его филиалов, транспортная доступность, квалификация специалистов, оказывающих услуги и т.д.).

«Услуга современной оперативной связи с пациентами крайне востребована, — отметил заместитель главного врача диспансера, главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. — Особенно важна организация нового специализированного подразделения в период особой эпидемиологической ситуации, когда необходимо тщательно формировать и распределять потоки пациентов. Уже в первые дни работы call-центра понятно, что сотрудники прекрасно справляются с поставленной задачей», передает пресс-служба минздрава СО.

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