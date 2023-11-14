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Доцент кафедры педиатрии СамГМУ: "Как возникает проблема избыточного веса и ожирения?"

14 ноября 2023 20:32
109
С чего начать перемены в образе жизни и рационе ребенка и всей семьи?

Изменить образ жизни всей семьи: главный детский эндокринолог региона рассказала о профилактике ожирения и его рисков.

Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России Евгения Михайлова:

«Как возникает проблема избыточного веса и ожирения?
Среди причин выделяют:

- несоответствие калорий, поступающих в организм с пищей и их расход
- переедание или снижение двигательной активности, либо и то, и другое
- эндокринные нарушения или генетические заболевания, способствующие чрезмерному набору веса встречаются лишь в 5% случаев.

При постановке ребенку диагноза «ожирение» самостоятельно назначать диету не стоит. Помните, диета не лечит ожирение и может быть опасна для здоровья ребенка.

Лечение и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Оно включает в себя максимально комфортные изменения для ребенка, требующие определенных усилий, ограничений и постоянного контроля. И порой это не так сложно для ребенка, сколько для семьи.

Семья - ключевое звено в борьбе с лишним весом.
Уважаемые родители, помните, что в семье все равны, не разрешайте употребление нежелательных продуктов тем, у кого нет проблем с лишним весом.

С чего начать перемены в образе жизни и рационе ребенка и всей семьи?

- отказаться от вредных продуктов (фастфуд, газировка и т.д.)
- увеличить физическую активность и всем вместе заниматься спортом
- ребенку ложиться спать до 22.00
- проводить время на свежем воздухе – гулять, играть в спортивные игры

В детском организме с приходом лишних килограммов вскоре развиваются и их осложнения:

- сахарный диабет II типа
- артериальная гипертензия
- нарушение репродуктивной системы
- заболевания опорно-двигательного аппарата
- эндокринные нарушения
- заболевания печени.

Единственный способ борьбы с избыточной массой тела – здоровый образ жизни», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Теги: Медицина Самара

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С чего начать перемены в образе жизни и рационе ребенка и всей семьи?
14 ноября 2023  20:32
Доцент кафедры педиатрии СамГМУ: "Как возникает проблема избыточного веса и ожирения?"
109
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