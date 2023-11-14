Доцент кафедры педиатрии СамГМУ: "Как возникает проблема избыточного веса и ожирения?"

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Изменить образ жизни всей семьи: главный детский эндокринолог региона рассказала о профилактике ожирения и его рисков.



Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России Евгения Михайлова:



«Как возникает проблема избыточного веса и ожирения?

Среди причин выделяют:

- несоответствие калорий, поступающих в организм с пищей и их расход

- переедание или снижение двигательной активности, либо и то, и другое

- эндокринные нарушения или генетические заболевания, способствующие чрезмерному набору веса встречаются лишь в 5% случаев.

При постановке ребенку диагноза «ожирение» самостоятельно назначать диету не стоит. Помните, диета не лечит ожирение и может быть опасна для здоровья ребенка.



Лечение и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Оно включает в себя максимально комфортные изменения для ребенка, требующие определенных усилий, ограничений и постоянного контроля. И порой это не так сложно для ребенка, сколько для семьи.



Семья - ключевое звено в борьбе с лишним весом.

Уважаемые родители, помните, что в семье все равны, не разрешайте употребление нежелательных продуктов тем, у кого нет проблем с лишним весом.



С чего начать перемены в образе жизни и рационе ребенка и всей семьи?

- отказаться от вредных продуктов (фастфуд, газировка и т.д.)

- увеличить физическую активность и всем вместе заниматься спортом

- ребенку ложиться спать до 22.00

- проводить время на свежем воздухе – гулять, играть в спортивные игры



В детском организме с приходом лишних килограммов вскоре развиваются и их осложнения:

- сахарный диабет II типа

- артериальная гипертензия

- нарушение репродуктивной системы

- заболевания опорно-двигательного аппарата

- эндокринные нарушения

- заболевания печени.

Единственный способ борьбы с избыточной массой тела – здоровый образ жизни», сообщает пресс-служба минздрава СО.