Главные новости:
Палитра фестиваля в очередной раз наполнена яркими событиями.
В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
В Московской области проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе.
Спортсменка из Самарской области Анна Тимофеева - победительница финала Кубка России по стрельбе
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
Следователями и криминалистами установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению.
В Самаре обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями
Участниками стали воспитанники отделений легкой атлетики, профессиональные спортсмены, ветераны и любители спорта.
«Самарская высота»: в сквере Фадеева прошел турнир по прыжкам в высоту
Важный нюанс — социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия.
Никогда не работавшие россияне будут получать пенсию
Активное участие в работе слёта приняла команда инженеров «Буревестника», в составе которой выпускник программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов.
Самарские БПЛА оценили представители Минобороны РФ и силовых структур Беларуси на слёте «Дронница»
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Доктор Мясников самым опасным лекарством в России назвал аспирин

8 сентября 2025 16:15
200
По словам Мясникова, в других странах аспирин перестали назначать при отсутствии у человека опасного для жизни сужения сосудов.

Самым опасным лекарством в России является аспирин. Об этом 8 сентября сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, пишут "Известия".

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — сказал он в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, в других странах аспирин перестали назначать при отсутствии у человека опасного для жизни сужения сосудов. Он уточнил, что из-за кроворазжижающих свойств этот препарат может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.

 

