Доктор Мясников самым опасным лекарством в России назвал аспирин

Самым опасным лекарством в России является аспирин. Об этом 8 сентября сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, пишут "Известия".

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — сказал он в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, в других странах аспирин перестали назначать при отсутствии у человека опасного для жизни сужения сосудов. Он уточнил, что из-за кроворазжижающих свойств этот препарат может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.