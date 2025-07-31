До конца года по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в медучреждения региона будут трудоустроены порядка 100 специалистов

189

В текущем году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов.

Так, к коллективу Ставропольской центральной районной больницы присоединилась участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер», акушерка Ирина Леонтьева.

Свой путь в медицине специалист начала еще во время учебы – трудилась санитаркой в роддоме. После работала в медучреждениях Самары и Тольятти. На данный момент Ирина Александровна оказывает медицинскую помощь во врачебной амбулатории около 3700 жителям села Васильевка: ведет приём беременных, проводит диспансеризацию граждан, в том числе по оценке репродуктивного здоровья, осуществляет выезды к пациентам на дом, а также проводит вакцинопрофилактику.

Специалист получила единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей.

«Мой путь в медицине предопределили родственники – среди них много медицинских работников, – рассказывает Ирина Александровна, – В селе я познаю акушерство с другой стороны. Прежний опыт работы в стационаре, особенно в экстренных ситуациях, сейчас очень помогает».

По словам главного врача больницы Расима Мударисова, администрация медучреждения совместно с муниципалитетом реализует комплекс дополнительных мер поддержки для привлечения и закрепления медицинских кадров: включая оплату аренды жилья, компенсацию расходов на коммунальные услуги, а также выплату стипендии студентам-целевикам, обучающимся в ординатуре.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года в рамках программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области планируется трудоустроить еще 110 медработников.