До конца 2024 года будут созданы 2 онкологических центра на базе центральных районных больниц

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В этом году новые центры амбулаторной онкологической помощи будут открыты в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. Всего благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Самарской области по итогам года будут работать 12 таких специализированных центров.



«В 2024 году мы завершаем создание в первичном звене здравоохранения сети центров для раннего выявления онкологических заболеваний. Сегодня в регионе работают 10 таких центров, в том числе в прошлом году 2 новых подразделения открыли в Самаре и Чапаевске. В этом году приблизим специализированную помощь в отдалённые районы. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Владимировича Путина, центры оснащены современным оборудованием для проведения диагностики - рентгенологическим, эндоскопическим, ультразвуковым оборудованием. Совместно со специалистами головного учреждения службы – онкологического диспансера – постоянно совершенствуем работу ЦАОПов, включая проведение образовательных мероприятий для врачей, внедрение новых организационных решений и расширение функций центров», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



За год в центрах амбулаторной онкологической помощи врачи-онкологи провели:

более 109000 консультаций

93000 диагностических исследований

у 3586 жителей выявлены злокачественные новообразования.



«Профилактика онкозаболеваний начинается с образа жизни и приверженности к профилактической медицине – регулярному прохождению диспансеризации. В диспансеризацию включены скрининговые исследования, направленные на ранее выявления рака. При подозрении на онкозаболевание пациент направляется в ближайший к месту жительства центр амбулаторной онкологической помощи для уточняющей диагностики. Специализированная стационарная помощь оказывается в областном онкодиспансере и отделении Тольяттинской больницы 5", - отметил руководитель ведомства.