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До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг

22 августа 2022 19:21
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И в 2023 году воспользоваться правом на бесплатное лекарственное обеспечение.

До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг и в 2023 году воспользоваться правом на бесплатное лекарственное обеспечение.

Набор социальных услуг (НСУ) – важная мера государственной социальной поддержки жителей, которые нуждаются в получении бесплатных лекарственных препаратов, а также санаторно-курортном лечении.

Каждый льготник по своему выбору может воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением или получить за них денежную компенсацию.

Жители, которые меняют свое решение в пользу получения набора социальных услуг, должны до 1 октября подать соответствующее заявление. Так, если в этом году пациент получал денежную компенсацию, а в 2023 году хочет получать бесплатные лекарственные препараты, ему нужно обратиться с заявлением о возврате набора социальных услуг в районное отделение Пенсионного фонда по месту жительства, ближайшее отделение Многофункционального центра (МФЦ). Сделать это можно также через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда РФ.

Если же пациент сделал свой выбор в пользу набора социальных услуг и получает бесплатно лекарственные препараты, ходить никуда не надо. Решение остаётся в силе на следующий год, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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