Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс

Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина (возле катка со стороны ул. Советской Армии).



Мероприятие организовано молодежным комитетом Самарской региональной общественной организации медицинских сестер совместно со специалистами Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.



Для родителей и детей будут работать 5 площадок - «Обструкция верхних дыхательных путей», «Обработка ссадин и ран», «Уход за полостью рта», «Гигиена рук», «Викторина в виде карточек».



На интерактивных станциях участники смогут:

узнать правила первой помощи

основы детской гигиены

как правильно ухаживать за полостью рта и кожей

проверить свои знания в игровой форме.



Всех желающих приглашают принять участие в мероприятии!

Фото: минздрав СО