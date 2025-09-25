Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс

Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина (возле катка со стороны ул. Советской Армии).
Мероприятие организовано молодежным комитетом Самарской региональной общественной организации медицинских сестер совместно со специалистами Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.
Для родителей и детей будут работать 5 площадок - «Обструкция верхних дыхательных путей», «Обработка ссадин и ран», «Уход за полостью рта», «Гигиена рук», «Викторина в виде карточек».
На интерактивных станциях участники смогут:
узнать правила первой помощи
основы детской гигиены
как правильно ухаживать за полостью рта и кожей
проверить свои знания в игровой форме.
Всех желающих приглашают принять участие в мероприятии!
Фото: минздрав СО