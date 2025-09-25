Я нашел ошибку
Целью его визита в страну было паломничество.
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения.
Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
«Народная премия» – это проект, призванный отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие родного региона.
Федеральный конкурс «Народная премия» для бизнеса впервые пройдет в Самаре
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс

25 сентября 2025 19:40
141
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.

Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина (возле катка со стороны ул. Советской Армии).

Мероприятие организовано молодежным комитетом Самарской региональной общественной организации медицинских сестер совместно со специалистами Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

Для родителей и детей будут работать 5 площадок - «Обструкция верхних дыхательных путей», «Обработка ссадин и ран», «Уход за полостью рта», «Гигиена рук», «Викторина в виде карточек».

На интерактивных станциях участники смогут:
узнать правила первой помощи
основы детской гигиены
как правильно ухаживать за полостью рта и кожей
проверить свои знания в игровой форме.

Всех желающих приглашают принять участие в мероприятии!

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Самара

