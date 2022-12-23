Диспансеризация выявляет у каждого пятого жителя региона последствия нерационального питания

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В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

В рамках диспансеризации выявляются различные факторы риска — причины развития коварных заболеваний. Среди них и нерациональное питание, которое выявлено у 22,1% жителей, прошедших диспансеризацию.

«К числу таких граждан относятся люди, которые не получали в ежедневном рационе 400-500 грамм сырых овощей и фруктов, а также те, кто имел привычку досаливать приготовленную пищу, не пробуя ее. Избыточная масса тела или ожирение выявлены почти 23% граждан, прошедших диспансеризацию. Нерациональное питание является причиной многих хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета, злокачественных новообразований разных отделов толстой кишки (колоректальный рак)», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Важной рекомендацией является потребление овощей и фруктов в достаточном количестве, которое приносит

многоплановую пользу:

- способствует росту и развитию детей

- увеличивает продолжительность жизни

- способствует сохранению психического

- здоровья

- обеспечивает здоровье сердца

- снижает риск онкологических заболеваний

- снижает риск ожирения

- снижает риск диабета

- улучшает состояние кишечника

- улучшает иммунитет.

Фото: ru.freepik.com