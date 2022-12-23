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Важной рекомендацией является  потребление овощей и фруктов в достаточном количестве, которое приносит многоплановую пользу.
Диспансеризация выявляет у каждого пятого жителя региона последствия нерационального питания
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Диспансеризация выявляет у каждого пятого жителя региона последствия нерационального питания

23 декабря 2022 17:39
122
Важной рекомендацией является  потребление овощей и фруктов в достаточном количестве, которое приносит многоплановую пользу.

В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  Основная цель —  своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

В рамках диспансеризации выявляются различные факторы риска — причины развития коварных заболеваний. Среди них и  нерациональное питание, которое выявлено у  22,1% жителей,  прошедших диспансеризацию.

«К числу таких граждан относятся люди, которые не получали в ежедневном рационе 400-500 грамм сырых овощей и фруктов, а также те, кто имел привычку досаливать приготовленную пищу, не пробуя ее. Избыточная масса тела или ожирение выявлены почти 23% граждан, прошедших диспансеризацию. Нерациональное питание является причиной многих хронических заболеваний,  в том числе  сахарного диабета, злокачественных новообразований разных отделов толстой кишки (колоректальный рак)», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Важной рекомендацией является  потребление овощей и фруктов в достаточном количестве, которое приносит

многоплановую пользу:

   - способствует росту и развитию детей

- увеличивает продолжительность жизни

- способствует сохранению психического

- здоровья

- обеспечивает здоровье сердца

- снижает риск онкологических заболеваний

- снижает риск ожирения

- снижает риск диабета

- улучшает состояние кишечника

- улучшает иммунитет.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Важной рекомендацией является  потребление овощей и фруктов в достаточном количестве, которое приносит многоплановую пользу.
23 декабря 2022  17:39
Диспансеризация выявляет у каждого пятого жителя региона последствия нерационального питания
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