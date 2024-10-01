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Диспансеризация: новое оборудование помогает специалистам Самарской больницы №4 эффективно выявлять патологии 

1 октября 2024 15:54
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Два современных ЭКГ-аппарата и УЗИ-аппарат со всеми типами датчиков.

Два современных ЭКГ-аппарата с возможностью дистанционной передачи данных поставлены в Самарскую городскую больницу №4 в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Оборудованием оснащены кабинеты функциональной диагностики в поликлинических отделениях по адресам ул. Челюскинцев, 1 и ул. Мичурина, 125.

ЭКГ-аппарат позволяет выявить как хронические изменения сердца, так и остро возникшие нарушения. В рамках диспансеризации на оборудовании проведено более 1100 исследований.

«В ходе диспансеризации у более 700 пациентов была впервые выявлена гипертоническая болезнь, у 260 – цереброваскулярная, у 101 пациента обнаружена ишемическая болезнь сердца. В сложных диагностических случаях есть возможность передачи исследования коллегам в кардиодиспансер в рамках телемедицинских консультаций», – отметила главный врач Самарской больницы №4 Наталья Виктор.

Кроме того, в рамках нацпроекта в Самарскую больницу №4 поставлен УЗИ-аппарат со всеми типами датчиков. На нём выполняется более одной тысячи исследований ежемесячно.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения регион.а планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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