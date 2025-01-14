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Диетолог указала на опасность горького шоколада

14 января 2025 10:19
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Диетолог указала на опасность горького шоколада

Врач-диетолог Алена Капустина рассказала об опасности употребления горького шоколада.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 13 января, специалист отметила, что горькой шоколад является натуральным продуктом, его получают путем измельчения какао-бобов и удаления масла какао. В нем содержится меньше сахара и больше какао в отличие от молочного и темного шоколада. К полезным свойствам горького шоколада врач отнесла улучшение настроения, снижение артериального давления и укрепление иммунной системы.

Между тем, предупредила диетолог, у некоторых людей может присутствовать аллергия на шоколад, проявляться она может в виде отека гортани, зуда и даже анафилактического шока. Горькой шоколад может вызывать проблемы с пищеварением, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника или язвенным колитом. Сахар и какао в составе могут привести к развитию кариеса.

Капустина также рассказала, что горький шоколад содержит небольшое количество кофеина, который может вызывать бессонницу, беспокойство и учащенное сердцебиение у некоторых людей. Также он может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, что чревато нежелательным побочным эффектом, пишут "Известия".

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