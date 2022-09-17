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Диетолог развеяла миф о пользе салатов

17 сентября 2022 12:28
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Диетолог развеяла миф о пользе салатов

Овощные салаты не так полезны, как целые овощи и фрукты. Об этом 16 сентября рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Полезнее для жевательного аппарата, для сжигания калорий, притока крови, для чувства насыщения, если вы будете самостоятельно откусывать и пережевывать цельные овощи или фрукты, не готовя салат. Если при его производстве происходит контакт с какими-то железными элементами (это терки, кухонные комбайны), то быстрее идут процессы окисления», — объяснила Дарья Русакова в беседе с URA.RU.

Специалист добавила, что если съесть приготовленный салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если его долго хранить, то часть витаминов будет потеряна.

Диетолог Елена Соломатина также подчеркнула, что овощи для салата вредно мелко резать, пишут "Известия".

«Для некоторых продуктов тщательная переработка идет в минус. Если овощной салат или из фруктов мы мелко-мелко порежем, то он быстрее окислится. Поэтому иногда даже вообще рекомендуется рвать ингредиенты руками или добавлять крупными кусками, не мельчить. Чтобы вообще не было соприкосновения с металлом», — уточнила она.

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