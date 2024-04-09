Диетолог призвала не садиться на диету весной

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Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала не садиться на диету весной из-за увеличения потребностей организма в этот период.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 9 апреля, специалист отметила, что весной главное хорошо питаться, потому что потребности организма увеличиваются кратно, в связи с чем питание должно быть разнообразным.

В частности, в рационе должны присутствовать источники белка растительного и животного происхождения.

Помимо этого, должны быть источники простых и сложных углеводов, полезные жиры, которые приносят в организм витамины А и Е, необходимые для поддержания иммунитета. Диетолог подчеркнула, что «жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии», пишут "Известия".