Диетолог призвала не садиться на диету весной

Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Тольятти, неоднократно нарушивший ПДД и не погасивший в установленный срок штрафы, увеличил свой долг с 10 до 28 тысяч рублей.
ГУФССП СО: неоплаченные вовремя штрафы увеличили задолженность почти в 3 раза
Его участниками станут более 300 академических исполнителей со всей России.
Самарский институт культуры примет XI Международный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
В областной библиотеке самарцам покажут сценические эскизы мюзикла «Остров сокровищ»
В областной библиотеке самарцам покажут сценические эскизы мюзикла «Остров сокровищ»
Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода
Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода
Фестиваль «Славянский дом» в Самаре посетили 6 тысяч зрителей
Фестиваль «Славянский дом» в Самаре посетили 6 тысяч зрителей
В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024
В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024
Поездки на такси в России к концу 2024 года могут подорожать на 30%
Поездки на такси в России к концу 2024 года могут подорожать на 30%
В Самаре полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
В Самаре полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
0.16
EUR 100.22
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Диетолог призвала не садиться на диету весной

9 апреля 2024 10:51
151
Диетолог призвала не садиться на диету весной

Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала не садиться на диету весной из-за увеличения потребностей организма в этот период.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 9 апреля, специалист отметила, что весной главное хорошо питаться, потому что потребности организма увеличиваются кратно, в связи с чем питание должно быть разнообразным.

В частности, в рационе должны присутствовать источники белка растительного и животного происхождения.

Помимо этого, должны быть источники простых и сложных углеводов, полезные жиры, которые приносят в организм витамины А и Е, необходимые для поддержания иммунитета. Диетолог подчеркнула, что «жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии», пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Диетолог призвала не садиться на диету весной
9 апреля 2024  10:51
Диетолог призвала не садиться на диету весной
151
В колледже имени Нины Ляпиной студенты соревновались по 2 компетенциям: «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ».
8 апреля 2024  19:44
Студенты медицинских колледжей стали победителями регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
777
Маммография — основной метод ранней диагностики рака молочной железы.
8 апреля 2024  15:25
Свыше 4 тысяч женщин прошли в Самарской поликлинике №6 маммографию на новом аппарате
374
Избыточный вес и ожирение повышают риски развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, хронических респираторных заболевания.
8 апреля 2024  15:10
Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ рассказала о рисках избыточной массы тела
362
В детском отделении челюстно-лицевой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в год проводится почти 3 тысячи оперативных вмешательств.
8 апреля 2024  12:53
В детском отделении челюстно-лицевой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в год проводится почти 3 тысячи оперативных вмешательств.
455
Компании из Индии стали лидерами по ввозу лекарств в Россию
7 апреля 2024  10:28
Компании из Индии стали лидерами по ввозу лекарств в Россию
531
Момент пробуждения ото сна ребёнка – время для правильного развития всех жизненно важных процессов детского организма.
6 апреля 2024  16:54
Новокуйбышевский врач-педиатр: "Необходимо формировать у ребёнка полезные утренние привычки уже с рождения"
1019
Недостаток сна может вызвать не только плохое настроение и депрессию, но и гормональные расстройства.
5 апреля 2024  22:18
Врач-гериатр назвала 5 правил здорового образа жизни для старшего поколения
902
Работа над созданием продукта велась на кафедре пропедевтической терапии с курсом кардиологии СамГМУ под руководством д.м.н., профессора Юрия Щукина.
4 апреля 2024  17:17
Разработка СамГМУ позволяет персонализировано подбирать лечение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
726
В штате амбулатории врач-терапевт, процедурная медсестра и две медсестры общей практики. По графику ведут прием педиатр и гинеколог.
4 апреля 2024  15:58
В селе Бобровка обновили врачебную амбулаторию
622
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
575
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
329
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
527
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
690
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
746
Весь список