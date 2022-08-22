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Диетолог Дианова: виноград темных сортов максимально полезен для здоровья
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Диетолог Дианова: виноград темных сортов максимально полезен для здоровья

22 августа 2022 14:55
119
По словам специалиста, в темном винограде больше антиоксидантов и флавоноидов, которые защищают организм от последствий неправильного питания.

Виноград темных сортов приносит максимальную пользу здоровью человека. Об этом 22 августа рассказала врач-диетолог Нурия Дианова, пишут "Известия".

По словам специалиста, в темном винограде больше антиоксидантов и флавоноидов, которые защищают организм от последствий неправильного питания.

Темный виноград способен поддержать здоровье организма, продлить молодость и замедлить воспалительные процессы, отметила диетолог в беседе с «Газетой.Ru».

«Благодаря полифенолам снижается уровень холестерина, уменьшается риск появления холестериновых бляшек. Виноград можно назвать хорошим средством для профилактики атеросклероза», — добавила специалист.

Виноград можно употреблять, тщательно пережевывая косточки, так организм получит больше пользы. Отказаться от его употребления надо пациентам с сахарным диабетом и жировой болезнью печени, так как в нем очень много фруктозы.

«Лучше есть виноград не как отдельное блюдо, а в виде перекуса. Также можно добавить к нему орехи или творог, тогда уровень глюкозы в крови не будет резко подниматься», — объяснила Дианова.

 

Фото:   ru.freepik.com

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