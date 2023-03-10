Детский фтизиатр минздрава СО: огромную роль в истории детского туберкулеза сыграла вакцинация – прививка БЦЖ

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Главный внештатный специалист детский фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова ГБУЗ "СОКПТД" им. Н. В. Постникова , доктор медицинских наук Лада Анатольевна Барышникова:



Туберкулез – это хроническое инфекционное социально значимое и опасное для окружающих заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой (микобактерией туберкулеза). Заболеванию подвержены наиболее уязвимые группы населения. К таким группам относятся, прежде всего, лица с изменениями в иммунной системе и дети младшего возраста.



Огромную роль в истории детского туберкулеза сыграла вакцинация – прививка БЦЖ. В довакцинальную эпоху частой формой заболевания у маленьких детей был туберкулезный менингит, который заканчивался либо глубокой инвалидизацией, либо летальным исходом. Также часто развивался туберкулез костей и суставов. У ребенка раннего возраста шансов выздороветь от туберкулеза практически не было.



На сегодняшний день заболевание туберкулезом у детей протекает с благоприятным прогнозом, заканчивается стойким клиническим излечением, наиболее часто выявляются небольшие ограниченные процессы. Туберкулезный менингит сократился по всей стране до единичных случаев.



Прививка БЦЖ надежно защищает наших маленьких пациентов от тяжелого распространенного туберкулеза. Проводится она всем здоровым детям, не имеющим противопоказаний к вакцинации, на 3-5 день жизни.



Второй надежной защитой малыша является здоровое взрослое окружение. Поэтому вовремя пройденная флюорография легких является не только заботой взрослого человека о своем собственном здоровье, но и заботой об инфекционной безопасности своих детей.



Третьим защитным звеном является регулярный профилактический осмотр – иммунодиагностика туберкулезной инфекции у детей, или кожные пробы на туберкулез (проба Манту и проба с диаскинтестом). Следует помнить, что дети, не получившие прививку БЦЖ в роддоме, должны обследоваться при помощи пробы Манту не один раз в год, как все остальные дети, а два раза в год. При этом первая проба проводится ребенку в возрасте 6 месяцев.



Ежегодная регулярная иммунодиагностика прошла надежную проверку временем, показала свою высокую эффективность, позволяет своевременно зарегистрировать момент, когда ребенок впервые встретился с туберкулезной инфекцией, но заболевание еще не развилось. Ведь именно этот момент важен для повышенного внимания к ребенку, для проведения всего комплекса профилактики, чтобы была реальная возможность предупредить новый случай туберкулеза в детском возрасте.

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