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Детски врач-психиатр рассказала, как в семье преодолеть зависимость от гаджетов

29 марта 2024 15:15
76
Использование гаджетов влияет на психическое и физическое развитие ребенка.

Врач-психиатр детского отделения Самарской областной клинической психиатрической больницы Екатерина Якупова:

"Использование гаджетов влияет на психическое и физическое развитие ребенка.

Как это отражается на когнитивных функциях и навыках?
- ухудшается кратковременная память
 - медленнее развивается понимание и использование речи
 - подросток меньше контактирует с родителями и со сверстниками
 - возникают проблемы с поведением в ситуации ограничения пользования гаджетом (ребëнок "истерит", агрессирует, манипулирует родителями).

Какие отмечаются последствия для здоровья?
- угнетается выработка мелатонина
- снижается общее время сна - время здорового отдыха
 - ухудшается зрение.

Фаббинг- это поведение, когда во время общения с другим человеком собеседник отвлекается на гаджет. В результате повышается риск развития депрессивных и тревожных состояний, нарастает замкнутость и отстранённость, проблемы с коммуникацией.

Такое поведение со стороны родителей ухудшает отношения с ребёнком: вместо качественного времени вместе взрослый постоянно отвлекается на телевизор или телефон.

Все перечисленные выше проблемы приводят к нарушению в социальной, семейной и других сферах, снижается качество жизни всей семьи. Получается порочный круг: "Ребёнок ведёт себя не так, как угодно родителю  ему дают гаджет  чтобы получить гаджет, надо вести себя неугодно!"

Как избежать таких ситуаций?

Личный пример.
Необходимо пользоваться гаджетами в установленное время. Правила пользования гаджетами общие для всех членов семьи.
Ограничение экранного времени.
- до 2 лет - совсем не использовать гаджеты
- до 5 лет - не более 2 часов в день
- с 6 лет и старше - использовать в нужном объеме по договоренности в семье.
 Совместное использование.
Вместе начинать и вместе завершать использование гаджетов. Выбирать контекст по возрасту ребенка, обсуждать увиденное, не избегая неудобных тем и вопросов.
Полезные привычки.
Предлагать больше совместных занятий помимо гаджетов. Отключать гаджеты за 1-2 часа до сна, не использовать телевизор фоном".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

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