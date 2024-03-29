Детски врач-психиатр рассказала, как в семье преодолеть зависимость от гаджетов

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Врач-психиатр детского отделения Самарской областной клинической психиатрической больницы Екатерина Якупова:



"Использование гаджетов влияет на психическое и физическое развитие ребенка.



Как это отражается на когнитивных функциях и навыках?

- ухудшается кратковременная память

- медленнее развивается понимание и использование речи

- подросток меньше контактирует с родителями и со сверстниками

- возникают проблемы с поведением в ситуации ограничения пользования гаджетом (ребëнок "истерит", агрессирует, манипулирует родителями).



Какие отмечаются последствия для здоровья?

- угнетается выработка мелатонина

- снижается общее время сна - время здорового отдыха

- ухудшается зрение.



Фаббинг- это поведение, когда во время общения с другим человеком собеседник отвлекается на гаджет. В результате повышается риск развития депрессивных и тревожных состояний, нарастает замкнутость и отстранённость, проблемы с коммуникацией.



Такое поведение со стороны родителей ухудшает отношения с ребёнком: вместо качественного времени вместе взрослый постоянно отвлекается на телевизор или телефон.



Все перечисленные выше проблемы приводят к нарушению в социальной, семейной и других сферах, снижается качество жизни всей семьи. Получается порочный круг: "Ребёнок ведёт себя не так, как угодно родителю ему дают гаджет чтобы получить гаджет, надо вести себя неугодно!"

Как избежать таких ситуаций?

Личный пример.

Необходимо пользоваться гаджетами в установленное время. Правила пользования гаджетами общие для всех членов семьи.

Ограничение экранного времени.

- до 2 лет - совсем не использовать гаджеты

- до 5 лет - не более 2 часов в день

- с 6 лет и старше - использовать в нужном объеме по договоренности в семье.

Совместное использование.

Вместе начинать и вместе завершать использование гаджетов. Выбирать контекст по возрасту ребенка, обсуждать увиденное, не избегая неудобных тем и вопросов.

Полезные привычки.

Предлагать больше совместных занятий помимо гаджетов. Отключать гаджеты за 1-2 часа до сна, не использовать телевизор фоном".

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