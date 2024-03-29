Детски врач-психиатр рассказала, как в семье преодолеть зависимость от гаджетов

Врач-психиатр детского отделения Самарской областной клинической психиатрической больницы Екатерина Якупова:
"Использование гаджетов влияет на психическое и физическое развитие ребенка.
Как это отражается на когнитивных функциях и навыках?
- ухудшается кратковременная память
- медленнее развивается понимание и использование речи
- подросток меньше контактирует с родителями и со сверстниками
- возникают проблемы с поведением в ситуации ограничения пользования гаджетом (ребëнок "истерит", агрессирует, манипулирует родителями).
Какие отмечаются последствия для здоровья?
- угнетается выработка мелатонина
- снижается общее время сна - время здорового отдыха
- ухудшается зрение.
Фаббинг- это поведение, когда во время общения с другим человеком собеседник отвлекается на гаджет. В результате повышается риск развития депрессивных и тревожных состояний, нарастает замкнутость и отстранённость, проблемы с коммуникацией.
Такое поведение со стороны родителей ухудшает отношения с ребёнком: вместо качественного времени вместе взрослый постоянно отвлекается на телевизор или телефон.
Все перечисленные выше проблемы приводят к нарушению в социальной, семейной и других сферах, снижается качество жизни всей семьи. Получается порочный круг: "Ребёнок ведёт себя не так, как угодно родителю ему дают гаджет чтобы получить гаджет, надо вести себя неугодно!"
Как избежать таких ситуаций?
Личный пример.
Необходимо пользоваться гаджетами в установленное время. Правила пользования гаджетами общие для всех членов семьи.
Ограничение экранного времени.
- до 2 лет - совсем не использовать гаджеты
- до 5 лет - не более 2 часов в день
- с 6 лет и старше - использовать в нужном объеме по договоренности в семье.
Совместное использование.
Вместе начинать и вместе завершать использование гаджетов. Выбирать контекст по возрасту ребенка, обсуждать увиденное, не избегая неудобных тем и вопросов.
Полезные привычки.
Предлагать больше совместных занятий помимо гаджетов. Отключать гаджеты за 1-2 часа до сна, не использовать телевизор фоном".
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