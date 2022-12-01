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Дети региона с подтвержденной ВИЧ-инфекцией получают всю необходимую медицинскую помощь

1 декабря 2022 17:28
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Сегодня, благодаря успехам профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, риск инфицирования ребенка от матери составляет менее 1%.

Все дети с подтвержденной ВИЧ-инфекцией получают специфическую антиретровирусную терапию. Маленькие пациенты находятся под наблюдением врачей Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД и получают всю необходимую медицинскую помощь.

«Принимая решение стать матерью, ВИЧ-инфицированная женщина должна понимать риски и находиться под непрерывным контролем врачей не только во время беременности и после, но и в период ее планирования. Сегодня, благодаря успехам профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, риск инфицирования ребенка от матери составляет менее 1%, - рассказала заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением № 1 Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Наталья Ким. – Все дети с подтвержденной ВИЧ-инфекцией получают специфическую антиретровирусную терапию. По официальным данным, более 90% детей, принимающих АРВТ, имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Это значит, что, находясь под постоянным диспансерным наблюдением, такие дети будут жить полноценной жизнью».

Для оптимизации схем лечения сложных случаев после комплексного обследования, а также с целью формирования приверженности к приёму антиретровирусной терапии у юных пациентов, Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД с 2019 года взаимодействует с Республиканской клинической инфекционной больницей (г. Санкт-Петербург). Такое сотрудничество даёт возможность детям региона получать лечение с использованием самых современных технологий.

«Все дети, родившиеся от ВИЧ-позитивных женщин, от рождения до 1 года бесплатно обеспечиваются адаптированными молочными смесями, ведь отсутствие грудного вскармливания – важное условие профилактики передачи вируса иммунодефицита от матери своему родившемуся ребёнку», - отметила Наталья Викторовна.

 

Фото:   минздрав СО

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