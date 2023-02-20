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Что делать, если вы переели блинов?

20 февраля 2023 11:50
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Что делать, если вы переели блинов? – рассказывает терапевт

Одни по традиции отмечают масленицу, другие любят блины в любое время года. О том, сколько блином можно съесть без вреда для здоровья, что делать, если всё же случилось переедание и можно ли заменить какие-то ингредиенты на более полезные – рассказала Елена Киселёва, врач-терапевт, врач-эндокринолог ИНВИТРО.

Как провести застолье на масленицу без последствий для здоровья? Как подготовить организм к тяжелой жареной пище?

С точки зрения жесткого соблюдения принципов правильного питания, лучший блин – это несъеденный блин. Но не все готовы отказаться от такой пищи. И есть определенные правила, при соблюдении которых ущерб для здоровья можно минимизировать:

·       Не голодать перед застольем, не практиковать никаких особых диет и разгрузочных дней. Питание должно быть обычным, лучше дробным. Чтобы не потерять контроль над съеденным и умерить аппетит, неизбежно провоцируемый ароматом свежеиспеченных блинов, желательно за 2 часа до застолья съесть пару столовых ложек отрубей, лучше с каким-нибудь кисломолочным продуктом (кефиром, например), для приглушения чувства голода и обеспечения препятствия для всасывания легких углеводов и алкоголя клетчаткой, которая содержится в отрубях.

·       Не стоит в день застолья перегружать свой пищеварительный тракт дополнительно жирной, трудноперевариваемой пищей. Предпочтение нужно отдавать кисломолочным продуктам, блюдам из круп, овощным блюдам.

·       Пейте воду. Не ограничивать водный режим ни до, ни после застолья.

·       Для дополнительного снижения аппетита перед застольем можно принять настойку кукурузных рылец, пожевать несколько семян тмина или цедры лимона, апельсина. Аромат ванили тоже поможет укротить аппетит.

 

Сколько блинов можно съесть? 

Диетологи разрешают съесть около 100 г блинов: это 4-5 маленьких блинчиков или один большой блин, и желательно только в первой половине дня.


3. Кому стоит воздержаться от масленичных застолий?

В первую очередь, это люди с заболеваниями пищеварительного тракта: хронические гастрит и эзофагит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит, холецистит. Также обильные застолья будут вредны для людей, имеющих проблемы с печенью и лишним весом, при сахарном диабете, при непереносимости глютена (в этом случае нужно использовать безглютеновую муку).


4. Что делать, если таки переели блинов?

Обязательно добавить пищеварительные ферменты в хорошей дозе, пить больше воды и устроить разгрузочный день. Вариантов разгрузочных дней может быть масса. Общий смысл этого приёма в том, что на день снижется общее количество потребляемых калорий до минимума (свою индивидуальную норму можно просчитать с помощью специального онлайн-калькулятора). Чаще разгрузочные дни классифицируют по основному компоненту, который содержит рацион в данный день: например, белковые (на куриной грудке, твороге, рыбе), углеводный (рис, гречка, овсянка, кефир) Как правило, в день разрешается съесть 300 граммов одного продукта с добавлением овощей, но приготовленных без соли. При этом настоятельно рекомендуется соблюдать питьевой режим – пейте достаточно чистой негазированной воды.


6. Какие добавки к блинам (их часто едят с рыбой, сыром, икрой, вареньем или шоколадной пастой и т.д.) более полезны, а от каких лучше отказаться?

Предпочтение стоит отдавать белковым, нежирным начинкам: нежирному творогу, сыру (моцарелле, например), нежирной слабосоленой рыбе. Жирная рыба и икра – слишком «тяжелые» начинки, которые могут привести к обострениям хронических заболеваний печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Сладкие начинки содержат много быстрых углеводов, что является очень большой гликемической нагрузкой для организма, даже если вы не страдаете сахарным диабетом.


Можно ли заменить какие-то ингредиенты, чтобы блины были менее «тяжелыми»? Например, сделать их на кефире, жарить на другом масле и проч.

Чтобы блины были менее «тяжелыми», можно взять более полезную гречневую, рисовую или амарантовую муку. Эти виды муки более богаты белками, растительной клетчаткой. Молоко или кефир – не имеет значения, можно немного снизить калорийность, взяв жидкую составляющую с меньшим процентом жирности, но разбавлять эти продукты водой для снижения жирности не стоит, так как разбавляются и белки, содержащиеся в них. Также можно уменьшить количество сахара при приготовлении или заменить на сахарозаменитель (Fit Parad, стевия, эритритол). Масло при жарке лучше использовать растительное, рафинированное, выбирать сорта с максимальной «точкой дымления» – горчичное, кокосовое, масло авокадо. Также можно готовить блины на антипригарной сковороде вообще без использования масла.

 

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