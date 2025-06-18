Четыре новых автомобиля поступили в автопарк Шенталинской ЦРБ

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Четыре новых автомобиля поступили в автопарк Шенталинской центральной районной больницы. Транспорт был поставлен благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Медучреждению переданы 3 машины Lada Granta и 1 «ГАЗ Соболь», которые используются для транспортировки маломобильных пациентов в стационар, оказания неотложной медицинской помощи на дому и доставки лекарственных препаратов.

«Мы очень благодарны за обновление нашего автопарка. Оснащение учреждений современным транспортом позволит повысить скорость оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах. Особенно выручает автомобиль «ГАЗ Соболь» – он обладает отличной проходимостью, что крайне важно для оперативной работы в сельской местности», - рассказывает главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 193 автомобиля, из них 23 машины на базе «ГАЗ Соболь», оснащенные приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО