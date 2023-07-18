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Четверо заболевших сибирской язвой в Туве отказались от лечения

18 июля 2023 09:20
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Четверо заболевших сибирской язвой в Туве отказались от лечения

Четверо из пяти заболевших сибирской язвой в Туве отказались от лечения и самовольно покинули больницу, сообщили в Минздраве региона.«Отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы. На лечении продолжает находиться один пациент», — говорится в сообщении ведомства.

Об отказавшихся от лечения экстренно доложили в управление Роспотребнадзора, пишет РТ.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

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